Naar New York voor 192 euro: deze 10 vliegbestemmingen zijn in 2020 spotgoedkoop Koen Van De Sype

29 december 2019

12u45 31 Reizen Een nieuw jaar, nieuwe vakantieplannen. Weet je nog niet goed waar naartoe? Speciaal voor HLN maakte reisexpert Christoph Godin (27) uit Gent een lijst van 10 vliegbestemmingen die volgend jaar spotgoedkoop zullen zijn. En hij weet waar hij over spreekt, want zelf reist hij de wereld rond voor een appel en een ei.

Afgelopen zomer vertelde Godin in deze krant hoe hij al gratis naar Genève en Berlijn reisde, voor 78 euro naar New York en - midden in de zomer nota bene - voor 5 euro naar Mallorca. Zijn geheim? Vergelijken. Met een eigen computerprogramma scant hij elke dag de beste koopjes op het internet en die deelt hij vervolgens op zijn website TravelUnlimited. Want iedereen mag meegenieten.

Expertise

Zijn expertise laat hem ook toe om voorspellingen te maken. Zo heeft hij nu al een idee van waar je volgend jaar goedkoop heen kan. “Het principe van vraag en aanbod maakt dat je voor een aantal bestemmingen vrij goed kan inschatten of ze komend jaar goedkoper zullen zijn. Bij de introductie van een nieuwe vliegroute bijvoorbeeld, als heel wat lege zitplaatsen opgevuld moeten worden.”





Speciaal voor HLN maakte daarom een lijst met 10 goedkope topbestemmingen. Van New York en Malta tot de tropische stranden van Guadeloupe en Martinique: er is voor elk wat wils!

1. Thessaloniki en Chalkidiki

Heb je genoeg van de klassieke Griekse bestemmingen zoals Kreta, Rhodos of Corfu? Dan is het eeuwenoude Thessaloniki misschien iets voor jou. De tweede grootste stad van Griekenland ligt vlakbij Chalkidiki, een kustregio die drie schiereilanden omvat.

Waarom goedkoper?

In december zijn er twee nieuwe routes tussen Brussel en Thessaloniki bijgekomen. TUI fly kreeg concurrentie van Transavia en met Aegean Airlines. Ook Ryanair vliegt op deze bestemming, vanuit Charleroi. “Met maar liefst vier verschillende luchtvaartmaatschappijen op eenzelfde verbinding verwacht ik een ware prijzenoorlog”, zegt Godin.

Praktisch

Vanuit Brussel vlieg je al voor 70 euro heen en terug in het tussenseizoen en voor 108 euro in de zomervakantie. Boek bij TUI fly, Transavia of Aegean Airlines. In het winterseizoen vlieg je met Ryanair nog een tikkeltje goedkoper.

2. Georgië

Georgië is een opkomende vakantiebestemming. Je hebt er de natuurpracht van de bergen van de Kaukasus, waar je in de winter kan skiën en in de zomer kan wandelen. En ook wie van geschiedenis en cultuur houdt, komt aan zijn trekken. Het in de rotsen uitgehouwen klooster van Varzdia en de Drievuldigheidskerk van Gergeti zijn niet te missen trekpleisters.

Waarom goedkoper?

Sinds september vliegt de lagekostenmaatschappij Wizzair op de tweede grootste stad van Georgië: Koetaisi. Voorheen was er alleen een seizoensgebonden route beschikbaar naar de hoofdstad Tbilisi.

Praktisch

In de winter vlieg je al voor 50 euro heen en terug naar Koetaisi vanuit Charleroi of Eindhoven met Wizzair. In het tussenseizoen kan het voor 120 euro en in de zomervakantie vanaf 200 euro. Vanuit Brussel vlieg je in de zomermaanden met Georgian Airways naar Tbilisi.

3. New York

Het is dit jaar hét moment om de grootste stad van de VS te bezoeken. ‘The City That Never Sleeps’ heeft veel te bieden, van hoge wolkenkrabbers en monumenten zoals het Empire State Building en het Vrijheidsbeeld tot een bruisend nachtleven.

Waarom goedkoper?

De jongste zes maanden stonden de prijzen naar New York verscheidene keren rond de 200 euro voor een heen- en terugvlucht met vertrek vanuit Brussel. Door een prijsstrategie met ‘flashsales’ waren de prijzen tijdens de week hoog en in het weekend laag. “Zelf maakte ik ook gebruik van een van deze promoties, want ze waren uitzonderlijk”, zegt Godin.

Praktisch

Voor 192 euro kan je in het winterseizoen heen en terug naar New York City, in de zomervakantie is dat vanaf 276 euro. Vanuit Brussel zijn er al voor 225 euro rechtstreekse retourvluchten met Brussels Airlines, Delta of United. Gebruik zeker Skyscanner om alle luchtvaartmaatschappijen te vergelijken, zodat je zeker de laagste prijs hebt.

4. Bosnië en Herzegovina

Een minder toeristisch alternatief voor Kroatië is buurland Bosnië en Herzegovina. Je geniet er van prachtige natuur zoals de Kravice-watervallen en authentieke stadjes zoals het pittoreske Mostar. De enige rechtstreekse vliegroute vanuit België gaat met Ryanair naar Banja Luka.

Waarom goedkoper?

“Sinds het introduceren van deze route blijven de prijzen laag”, aldus Godin. “De tendens zet zich zichtbaar voort in 2020 met nu al goedkope vliegtickets voor de zomervakantie. De reden is wellicht dat Ryanair op een onbekende stad vliegt. Banja Luka doet bij veel Belgen geen belletje rinkelen.”

Praktisch

Je kan al voor 20 euro heen en terug naar Banja Luka in het winterseizoen, voor 38 euro in het tussenseizoen en voor 64 euro in de eerste weken van de zomervakantie. Je vliegt met Ryanair vanuit Charleroi.

5. Wenen en Bratislava

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen is het decor van prachtige paleizen, zoals het imposante Paleis Schönbrunn. “Ik raad ook aan om gewoon eens door de straten lopen en je ogen de kost geven, want de gebouwen in de stad zijn o zo mooi”, aldus Godin.

Waarom goedkoper?

In november introduceerde Laudamotion een nieuwe route tussen Charleroi en Wenen. Daardoor wordt er nu bijna dagelijks gevlogen tussen de steden. De extra capaciteit houdt de prijzen komend jaar laag, ook naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava. De steden liggen 55 kilometer van elkaar, wat maakt dat je de luchthaven van Bratislava als alternatief kan gebruiken voor Wenen en omgekeerd.

Praktisch

Voor 12 euro vlieg je al heen en terug naar Wenen. Dat gaat het goedkoopst vanuit Charleroi met Laudamotion (en partner Ryanair) en vanuit Brussel met Brussels Airlines (en partner Austrian Airlines). Vliegen naar Bratislava kan vanuit Charleroi met Ryanair vanaf 20 euro heen en terug. Vooral in het winterseizoen en in mindere mate in het tussenseizoen vlieg je nu goedkoop.

6. Oost-Canada

In Oost-Canada vind je heel wat bekende steden zoals Montreal, Toronto, Ottawa en Quebec City. Toronto is een hippe stad aan de Grote Meren dichtbij de befaamde Niagara watervallen. En op amper vijf uur rijden ligt die andere grote stad Montreal.

Waarom goedkoper?

Brussels Airlines en Air Canada openen deze zomer nieuwe routes naar Toronto en Montreal. Omdat er al twee maatschappijen rechtstreeks vliegen tussen Brussel en Montreal mag je lage prijzen verwachten. Sinds dit jaar biedt Air Transat ook ‘Train&Plane’-tickets aan: je rijdt vanuit Brussel-Zuid naar Parijs met de trein en vliegt vervolgens rechtstreeks naar een bestemming in Canada.

Praktisch

Voor 291 euro vlieg je al heen en terug naar Montreal of Toronto. Naar Montreal vlieg je rechtstreeks met Brussels Airlines, Air Canada of Air Transat, naar Toronto kan dat met Air Canada. Gebruik ook hier Skyscanner om alle maatschappijen te vergelijken. Er zijn nu al goedkope tickets beschikbaar voor het tussenseizoen. Voor de zomervakantie is het wachten tot een promotie opduikt.

7. Malta

Een andere goedkope zomervakantiebestemming is Malta. Het wondermooie Blauwe Raam (Azure Window) is er helaas niet meer, maar je kan nog altijd genieten van zonnige stranden in verdoken baaien. Als alternatief kan je een bezoekje brengen aan de historische hoofdstad Valetta. De prijzen waren afgelopen jaar al goedkoop voor Malta en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Waarom goedkoper?

Ryanair opende vorig jaar een grote luchthavenbasis op Malta en je kan er sindsdien heen vanuit Charleroi en Eindhoven. Het jaar erop werd ook een route tussen Maastricht en Malta geopend. De luchtvaartmaatschappij gaat zo de concurrentie aan met Air Malta, een andere maatschappij die een route heeft naar Brussel. De strijd zorgt in 2020 nog altijd voor goedkope vliegtickets.

Praktisch

Vlieg al voor 20 euro heen en terug in het winterseizoen, voor 50 euro in het tussenseizoen en voor 57 euro in de zomervakantie. Het goedkoopst vlieg je met Ryanair vanuit Charleroi, Maastricht of Eindhoven. Iets duurder kan het ook met Air Malta vanuit Brussel.

8. Tel Aviv

De badstad Tel Aviv in Israël heeft heerlijke terrasjes en een bruisend nachtleven. Bovendien is het een van de meest LGBT-vriendelijke steden ter wereld. Perfect voor een alternatieve citytrip in de lente of de herfst, want dan is het er aangenaam warm. Jeruzalem en de Dode Zee zijn vlakbij.

Waarom goedkoper?

De lagere prijzen naar Tel Aviv worden veroorzaakt door nieuwe routes van Ryanair en Transavia. Ryanair vliegt sinds november van Charleroi naar Tel Aviv en Transavia kondigde deze maand aan dat het vanaf april vanuit Brussel naar de Israëlische stad vliegt. Daarnaast vliegen El Al en Brussels Airlines al jaren tussen Brussel en Tel Aviv.

Praktisch

Voor 58 euro kan je heen en terug in het winterseizoen, voor 108 euro in het tussenseizoen en voor 130 euro in de zomervakantie. Boek de vluchten bij Transavia, Brussels Airlines, El Al vanuit Brussel of bij Ryanair vanuit Charleroi. Maak gebruik van Skyscanner om de prijzen te vergelijken.

9. Zuidoost-Azië

Wie echt goedkoop wil reizen, moet in Zuidoost-Azië zijn. Niet alleen zijn de vliegtickets in 2020 goedkoop, ook het leven ter plaatse is niet duur. Thailand, de Filipijnen, Vietnam, Maleisië en Bali: de keuze is meer dan uitgebreid.

Waarom goedkoper?

Vijfsterrenluchtvaartmaatschappij Cathay Pacific biedt nu al goedkope vliegtickets aan voor 2020 naar deze landen, wellicht door de protesten in haar thuisbasis Hongkong. Op het einde van het jaar vliegt ook vijfsterrenluchtvaartmaatschappij Singapore Airlines rechtstreeks naar Zuidoost-Azië, tussen Brussel en Singapore. Omdat reizigers graag rechtstreeks vliegen op lange afstand, zal de maatschappij net als Cathay Pacific vooral goedkope tickets aanbieden naar andere landen in de regio. Meestal volgen andere luchtvaartmaatschappijen en verlagen die ook hun prijzen.

Praktisch

Vlieg nu al voor 427 euro heen en terug naar Thailand, voor 477 euro naar de Filipijnen, voor 487 euro naar Vietnam, voor 474 naar Maleisië of voor 541 euro naar Bali met 5* Cathay Pacific van januari tot en met juni. 5* Singapore Airlines start haar nieuwe route naar Singapore vanaf 26 oktober en verbindt je van daaruit door met andere bestemmingen in Zuidoost-Azië. Vergelijk de prijzen met Skyscanner.

10. Guadeloupe en Martinique

Bountystranden en prachtige groene bergen: daarvoor kan je terecht op het Franstalige Guadeloupe en Martinique. De twee Caraïbische eilanden maken deel uit van Frankrijk als overzees departement. Je kan je er dus met je kennis van het Frans perfect uit de slag trekken.

Waarom goedkoper?

De Belgische lagekostenmaatschappij Air Belgium opende begin december een nieuwe rechtstreekse route naar Guadeloupe en Martinique vanuit Charleroi. Dat brengt lagere prijzen met zich mee. Air Belgium concurreert op deze manier met het ‘Train&Plane’-alternatief vanuit Brussel met Air France en met de lagekostenvluchten van LEVEL vanuit Parijs.

Praktisch

Voor 379 euro vlieg je met Air Belgium heen en terug in het tussenseizoen vanuit Charleroi. Vanuit Parijs kan dat al voor 205 euro met LEVEL. Voor andere reisperiodes is het wachten op promoties.

Handig om te weten

De prijzen in dit artikel zijn indicatieprijzen. Luchtvaartmaatschappijen wijzigen die continu en ze zijn verschillend voor andere vertrekdata. Met het winterseizoen worden de maanden november tot en met maart bedoeld, met het tussenseizoen april tot en met juni en september tot en met oktober en met de zomervakantie juli en augustus.

Voor de zomervakantie is begin juli of vanaf half augustus vertrekken goedkoper. Voor andere schoolvakanties en weekends kunnen prijzen vaak duurder zijn door de grote vraag, maar het is niet onmogelijk om ook dan goedkoop te vliegen. “De helft van alle deals op mijn website is ook geldig voor reizen in de schoolvakanties”, aldus nog Godin.