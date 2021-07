Naar het Louvre, naar Disneyland, op de Eiffeltoren of op restaurant: binnenkort enkel met pasje

De Fransen hadden gisteren maar één gespreksonderwerp: de 'pass sanitaire' of gezondheidspas. Met dank aan de tv-toespraak van de Franse president Emmanuel Macron maandagavond. Los van de verplichte vaccinatie bij het Franse gezondheidspersoneel kwam het presidentiële betoog hierop neer: wie binnenkort nog toffe dingen wil doen, kan zich maar beter laten vaccineren. Want wil je op café en restaurant of naar een museum, concert of sportwedstrijd, dan zal je telkens die gezondheidspas moeten voorleggen. Met daarop dus het bewijs van dubbele vaccinatie of immuniteit na een eerdere coronabesmetting, ofwel het resultaat van een negatieve PCR-test van hoogstens 48 uur.