Naar Disneyland Paris maar geen fan van rollercoasters? Dankzij deze 7 ervaringen is je trip even magisch

03 september 2020

07u00 0 Reizen Je hebt ze in elk gezelschap: de rustigere zielen die niet op wilde attracties willen. Ze meenemen naar een pretpark? Slecht idee. Maar ze meenemen naar Disneyland Paris? Kan perfect. Deze zeven ervaringen maken een Disneytrip gegarandeerd magisch, zelfs als je het niet zo hebt voor intense rollercoasters.

1. Unieke shows en parades

Geen enkel ander pretpark haalt het niveau van Disneyland Paris wanneer het op animatie aankomt. En het summum daarvan? De spectaculaire shows en parades. Dé vaste afspraak elke dag: de Disney Stars on Parade om 17u in de hoofdstraten van het Disneyland Park. In de muzikale optocht lopen je favoriete Disney Figuren mee en schitteren je favoriete Disneyhits. Moet ook in je dagplanning: Disney Illuminations, de grote lichtshow met special effects en vuurwerk op het Kasteel van Doornroosje bij sluitingstijd. En zo kan je doorheen de dag nog wel meer moois meepikken. Van de interactieve Frozen: A Musical invitation show tot het ‘Mickey and the Magician’-spektakel: op elk moment is ergens wel een portie magie te vangen.

2. Well de chill, niet de thrill

Bijlange niet alle rollercoasters in Disneyland Paris komen met loopings en hogesnelheidsafdalingen. Voor elke wilde attractie vind je er drie of vier die de adrenalineboost inruilen voor een dosis verwondering en een wegdroommoment. In het Disneyland Park zijn ‘It’s a Small World’, ‘Blanche-Neige et les Sept Nains’ en ‘Peter Pan’s Flight’ rustigere en erg geliefde publiekstoppers die je met indrukwekkende animatronics en muzikale nummers meenemen naar een andere wereld. Of ga voor een ritje op de ridderlijke paarden van ‘Le Carrousel de Lancelot’ of in de theekopjes van ‘Mad Hatter’s Tea Cups’ voor een dynamischer avontuurtje.

3. Culinaire verwennerij

Achter elke hoek van Disneyland Paris verschuilt zich wel een of andere foodtruck of bistro waar je je kan verlekkeren op Disney-themed lekkernijen. Zin in pizza? De geliefde Mickey’s Pizza mét Mickeyoortjes strik je bij Pizzeria Bella Notte in Fantasyland. Snoepers wanen zich dan weer in de hemel in Broadwalk Candy Palace op Main Street, U.S.A, een snoepwinkel vol koekjes, lolly’s, meringues en andere zoete lekkernijen, ook met oortjes. Voor een uitgebreidere Disneymaaltijd trek je naar een van de restaurants: in Bistrot Chez Rémy geniet je bijvoorbeeld van Franse cuisine uit het oogpunt van ratje Rémy of je smult samen met Timon en Pumba van Afrikaanse specialiteiten in restaurant Hakuna Matata.

4. Speuren naar Disneydetails en -geheimen

Verschuilen zich ook achter elke hoek van Disneyland Paris: leuke Disneydetails en -geheimen. Toen het park het levenslicht zag, bogen Disneys zogeheten ‘imagineers’ (een samentrekking van ‘imagination’ en ‘engineers’) zich over elke vierkante centimeter van de straten en attracties en voegden – soms goed verborgen! – details toe voor de meest oplettende bezoekers. Vooral de ‘hidden Mickeys’ zijn een succes: op het internet vind je honderden voorbeelden van bezoekers die op de gekste plekken in het park een cirkel met twee oortjes spotten. Op Main Street, U.S.A. kan je de speurder in jezelf loslaten: op verschillende locaties zorgen audiodetails voor een subtiele soundtrack (boorgeluiden bij de Dentist Training School, bijvoorbeeld), ‘smellitizers’ voor subtiele geurtjes en kleine opschriften voor subtiele inside jokes. Om nog te zwijgen van deze vier andere goed bewaarde geheimen van het park.

5. Vriendjes worden met Disney Figuren

Ben je een grote Disneyfan, dan ruil je een rollercoasterritje vast graag om voor een ontmoeting en selfie met je favoriete prinses. Je kan elk Disney Figuur natuurlijk in de Disney on Stars Parade spotten. Maar slimmer is een ontbijt reserveren in de Auberge de Cendrillon. Op het menu? Eieren, worstjes, een Mickeywafel, fruitsalades, verse broodjes en croissants, met als kers op de taart een knuffel, foto en handtekening van een handvol Disney Prinsessen. Of rep je naar een meet-and-greetmoment met je favoriete Disney Figuur: elke dag staan er zo bijna twintig doorheen het hele park gepland.

6. Get your shoppin’ on

Het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park barsten allebei van de leuke shops met Disneymust-haves. Maakt dus niet uit wat je het liefst shopt – kleding, accessoires, interieurdingetjes, gadgets, kinderspullen of noem maar op: je vindt sowieso iets dat je dankbaar doet zijn voor het loon dat je krijgt. Een (heel) kleine greep uit het aanbod? In het Disneyland Park is Disney & Co. je onestopshop voor het Disneyspeelgoed van je dromen, in Constellations shop je spullen waar Buzz Lightyear jaloers op zou zijn en in Harrington’s Fine China & Porcelain strik je luxe-items die gloeien van magie. In het Walt Disney Studios Park is Chez Marianne een must, een charmant shopje in Parijse stijl dat Frans snoepgoed en Ratatouille-leuks verkoopt. Filmliefhebber? Dan is Les Légendes d’Hollywood de filmsetwinkel van je dromen.

7. Een portie filmmagie

Het hele Walt Disney Studios Park is gewijd aan de wondere wereld van Disneyfilms, op én achter het witte doek. De perfecte plek dus om wilde attracties links te laten liggen en toch een hele dag zoet te blijven. Wandel eerst recht naar ‘Ratatouille: The Adventure’ voor een 4D-avontuur door de ogen van ratje Rémy – de trackless darkride is de duurste pretparkattractie van Europa en doet je de buitenwereld echt helemaal vergeten. Daarnaast zijn er nog leuke – en rustige! – Cars-, Alladin- en Toy Story-attracties en in Disney Studio 1 duik je zelf een aantal Hollywoodfilmsets in.

