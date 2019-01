Na tien jaar wordt er weer gebouwd aan vakantieparadijs voor de rijken in Dubai Marlies van Leeuwen

23 januari 2019

06u00

Bron: AD.nl 0 Reizen Tien jaar lang lag het megalomane bouwproject ‘The World’ bij Dubai stil, maar nu verrijzen er dertien hotels en resorts en vierduizend luxe vakantievilla’s. Over een jaar moet deze ‘speeltuin voor de rijken’ af zijn. Kosten: 4,4 miljard euro.

Vijftien jaar geleden legde het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord driehonderd opgespoten eilandjes aan in de vorm van een wereldkaart, genaamd ‘The World’-eilanden. Een absurd groot project voor de kust van Dubai, dat door astronauten zelfs vanuit de ruimte te volgen was. Na vijf jaar was Van Oord klaar en kon worden verder gebouwd om er de ultieme vakantiebestemming van te maken, vol met de meest luxueuze villa’s en hotels.

Maar toen sloeg de crisis keihard toe. Buiten een paar eilandjes na, is er de afgelopen tien jaar niets gebouwd. Tot nu: projectontwikkelaar Kleindienst is ‘Europa’ aan het nabouwen. Met villa’s naar Scandinavisch design op het Zweden-eiland, huizen in Bauhaus-stijl in ‘Duitsland’ en chalets in ‘Zwitserland’. De ontwikkelaar richt zich op mensen die een tweede huis willen kopen. “Er is al 85 procent verkocht’’, zegt directeur Josef Kleindienst tegen CNN.

Zonder een flinke zak geld kun je fluiten naar een optrekje in het vakantieparadijs: zo zijn er van de huizen in ‘Zweden’ acht verkocht aan miljardairs uit het Midden-Oosten en twee aan Europese miljardairs.

Niets aan toeval overgelaten

Er wordt dan ook niets aan het toeval overgelaten. Om te zorgen dat al die rijkaards zich vermaken, wordt geïnvesteerd in ‘avonturen’. Zo wordt er een artificieel koraalrif aangelegd zodat mensen vanuit onderwaterkamers in het ‘drijvende Venetië’ naar het kleurrijke zeeleven kunnen kijken. Duiken en snorkelen tussen de 100.000 koralen behoort ook tot de mogelijkheden.

Het plan is om voor 2020 het ‘Hart van Europa’ af te hebben: net op tijd voor de World Expo in Dubai.