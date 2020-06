Na groen licht van Tsjechië: Belgische toeristen nu welkom in 26 Europese landen HAA

23 juni 2020

19u06

Bron: Belga 0 Reizen Tsjechië heeft dinsdagochtend besloten om de grenzen onmiddellijk en zonder bijkomende voorwaarden te openen voor Belgische toeristen. De Belgen zijn nu weer welkom in 26 Europese landen, zo maakt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) de balans op.

Drie maanden na de uitbraak van de coronacrisis hebben de meeste Europese landen hun grenzen opnieuw geopend, maar helemaal hersteld is het vrije verkeer nog steeds niet. Goffin had de voorbije dagen dan ook contact met Europese ambtgenoten om hen "de gezondheidssituatie in België toe te lichten met het oog op de opheffing van de beperkingen voor Belgen die in Europa willen reizen".

Tsjechië besloot dinsdag om de grenzen te openen voor Belgen. Het land sluit daarmee aan bij een groep van vijftien landen die geen voorwaarden opleggen aan Belgen. Naast Tsjechië gaat het ook om Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Litouwen, Spanje, Estland en Bulgarije.



Ook in tien andere landen zijn Belgen welkom, maar daar kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn. Het gaat om Cyprus, Kroatië, Griekenland, Letland, Portugal, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië en IJsland.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan het reisadvies voor elk land voor niet-essentiële reizen nageplozen worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige kleurcode van groene, oranje en rode lichten, die telkens aangepast wordt aan nieuwe situaties.

Intussen blijven de grenzen nog steeds gesloten voor Belgen die naar Denemarken, Finland, Ierland, Malta of Noorwegen willen trekken. "We blijven het gesprek voeren met deze landen en ik hoop dat bepaalde situaties ook snel gedeblokkeerd kunnen raken", aldus de minister.

