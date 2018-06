Na de dood van zijn vrouw verkocht Chris (64) alles en vertrok alleen op wereldreis: "Nooit te oud om te reizen" TTR

29 juni 2018

13u08

Bron: ABC, Daily Mail 2 Reizen Een wereldreis maken: dat was altijd al dé grote droom van de 64-jarige Chris Hermann uit Australië. Na de plotse dood van zijn vrouw, besliste de man zijn appartement en auto te verkopen. Met het geld kocht hij een ticket naar Spanje, waar zijn reis startte. Na een jaar reizen, is de Aussie opnieuw thuis. En dat was voor hem het moment om terug te blikken op zijn avontuur.

“Mijn vrouw had kanker. Hoewel haar toestand stabiel leek, was dat helemaal niet het geval. Plots werd ze erg ziek en een week later was ze gestorven”, vertelt Chris die zich realiseerde dat het leven zo voorbij kan zijn. De zestiger wilde niet langer wachten om zijn grote droom waar te maken: een wereldreis.

Chris was vastberaden en dolenthousiast over zijn idee, maar dat veranderde toen hij zijn plan aan zijn familie vertelde. Hij kreeg heel wat negatieve commentaar. Ze vonden dat hij een onverantwoorde beslissing nam op zijn leeftijd. De zestiger begon te twijfelen of hij wel de juiste keuze maakte. “Je bent te oud. Wat als je ziek wordt?”, bedacht Chris zich.

Uiteindelijk volgde hij toch zijn buikgevoel. “Op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik doe het gewoon. Ik vertrek voor een jaar’”, aldus Chris die al zijn bezittingen verkocht. (Lees verder onder de foto.)

Avontuur

De zestiger kwam op plekken waarvan hij zelfs nooit had durven dromen. Hij wandelde door het regenwoud van Colombia, dronk bier op een parelwit strand in Costa Rica en bezocht vulkanen in Nicaragua. In totaal bezocht hij maar liefst 23 verschillende landen. En dat op één jaar tijd. “Het voelde alsof ik een hoofdstuk had afgesloten en er een nieuwe deur voor mij openging.”

Zijn reis zorgde voor een verrijking. Dat vertelt Chris in een interview met 9 News. Tijdens zijn avontuur heeft de man veel jonge mensen ontmoet. “Ik verbleef in hostels met mensen die jonger waren dan mijn eigen kinderen. Ze reisden om zich vrij te voelen en dan duikt er plots een oude man op.” De Aussie was bang dat de jongeren zich door hem in hun vrijheid beperkt zouden voelen. “Ik vertelde hen over mijn vrouw en over de plekken waar ik was geweest. Al snel bleek dat ze me respecteerden en helemaal niet oud vonden”, klinkt het. (Lees verder onder de foto.)

Inspiratie

Chris is intussen opnieuw thuis. Spijt dat hij alles heeft verkocht, heeft hij niet. De man heeft een nieuwe missie: zijn reiservaringen met zo veel mogelijk mensen delen. Hij hoopt dat hij anderen - vooral mensen van zijn leeftijd - kan inspireren om net hetzelfde te doen. "Het werkt verrijkend. Bovendien moeten oudere generaties vaker durven kijken naar jongeren. Ze zijn avontuurlijk en hebben zelfvertrouwen. Dat moeten wij als ouderen ook hebben”, klinkt het.