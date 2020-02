Murcia pakt uit met grootste hangend zwembad van Europa mvdb

03 februari 2020

12u04 2 Reizen De zuidoostelijke Spaanse stad Murcia pakt uit met een splinternieuw casino en entertainmentcomplex waarvan een hangend zwembad de voornaamste trekpleister is. Het hangende zwembad op 25 meter hoogte is het grootste van Europa en het tweede grootste van de wereld.

Het vijf verdiepingen tellende Odiseo-casino opent normaal eind deze maand de deuren. Naast speel- en vergaderzalen, restaurants en kantoren is er een ruimte voor e-sportwedstrijden ondergebracht.



Het spectaculaire zwembad is een rechthoekige betonnen bak van in totaal 42 meter lang, waarvan twintig meter in de lucht hangt. Een deel van de bodem is van plexiglas zodat zwemmers een blik kunnen werpen op het verkeer onder hen.



Architect Manuel Clevel houdt de traditie in ere die stelt dat de bedenker van het bouwwerk ook degene is die het als eerste mag uitproberen. Het verslag van zijn zwembeurtje zette hij op YouTube.