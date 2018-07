Morgen drukste dag op Zaventem: "Kom op tijd naar luchthaven" HA

29 juli 2018

17u05

Bron: VRT 11 Reizen Wie morgen op reis vertrekt, wordt aangeraden om op tijd naar de luchthaven van Zaventem te vertrekken. Volgens de prognoses wordt het morgen de drukste dag op Brussels Airport door de wissel in het midden van de zomervakantie. Er worden meer dan 96.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht, meldt de VRT.

Onder de tienduizenden reizigers zijn onder anderen ongeveer 5.000 internationale festivalgangers van Tomorrowland, die morgen opnieuw huiswaarts keren. Ook vandaag is het al druk op de luchthaven. Dinsdag wordt opnieuw veel volk verwacht. De drukste momenten zijn traditiegetrouw tussen 8 uur en 10 uur 's morgens en tussen 16 uur en 18 uur 's avonds.

Volgens Nathalie Pierard van Brussels Airport houden reizigers best rekening met lange wachttijden aan de check-inbalies en security. Ze raadt dus aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Automobilisten checken best tijdig het verkeer voor ze vertrekken en kunnen eventueel al een parkeerplaats reserveren. Het is ook mogelijk om vooraf in te checken.

Brussels Airport heeft een lijst met tips voor een vlot vertrek op haar website gezet.