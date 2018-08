Morgen bloedhete zwarte zaterdag op Europese wegen: met deze tips overleef je de lange autorit avh

03 augustus 2018

12u23

Bron: VAB, AD.nl 9 Reizen Morgen is het weer zover, dan vertrekken duizenden Belgen samen met honderdduizenden andere Europeanen op reis. De enorme verkeerschaos die zich op het sleutelweekend voltrekt, krijgt morgen een nieuwe dimensie. Het belooft immers een van de heetste zwarte zaterdagen ooit te worden.

"In beide richtingen wordt het bijzonder druk morgen", vertelt VAB-woordvoerder Joni Junes aan onze redactie. "Morgen staan er zeker tot 17.00 uur lange files op de Europese wegen. Bovendien gaat de hitte een nog grotere rol spelen dan anders." Een goede voorbereiding is dus van groot belang. Met deze tips maak je jouw autorit zo aangenaam en veilig mogelijk.

Stel je vertrek uit

De meest voor de hand liggende tip: vertrek gewoon maandag. Na het weekend keert de rust op de Europese wegen grotendeels terug. En wie echt dit weekend wil vertrekken, doet dat best pas zondag, want ook dan is de grootste drukte verdwenen. Helaas ligt dat voor veel mensen moeilijk, want voor veel vakantiegangers geldt dat er bij vertrek op zondag één dag wordt verspeeld vanwege de al betaalde tent, caravan of huisje.

Vertrek niet ‘s nachts

Het klinkt aanlokkelijk om ‘s nachts te vertrekken, want dan liggen de kinderen wellicht te slapen op de achterbank. Toch is een nachtelijk vertrek meestal een maat voor niks, want eenmaal in Frankrijk sluit je ook gewoon achter in de rij aan. Wie niet tot helemaal naar het zuiden moet rijden, heeft er wel baat bij om ’s nachts te vertrekken, maar zorg er dan wel voor dat je heel goed bent uitgerust. ’s Nachts ben je doorgaans minder alert en de kans op een ongeval ligt een stuk hoger.

"Vanavond nog vertrekken is ook geen goede optie", zegt Joni Junes van VAB. "Ook dan passeer je morgenvroeg in Frankrijk de zware knooppunten op de drukste momenten. Wacht minstens tot zaterdagmiddag om te vertrekken."

Maak je auto fileproof

"De hitte speelt morgen een grote rol", zegt Joni Junes van VAB. "De motor zal het zwaar te verduren krijgen bij die temperaturen. Normaal kan de wind de motor mee helpen afkoelen, maar als de wagen lang stilstaat, dan moet het koelsysteem alles op zich nemen." Een klein onderhoud voor je vertrekt is geen overbodige luxe. "Check zeker of er nog genoeg koelvloeistof in de wagen zit."

Vergeet het reservewiel niet

"Het rubber van de banden wordt zachter bij heel warme temperaturen", zegt Junes. "Als er dan al scheurtjes in de banden zitten of de bandenspanning is niet goed, dan is er meer kans op lekke banden of zelfs klapbanden." Vergeet dus zeker geen reservewiel mee te nemen, maar check zeker ook eens de bandenspanning. "Wanneer de wagen zwaar beladen is, dan moet de bandenspanning lichtjes aangepast worden", aldus Junes.

Zonnescherm

Als je even pauzeert, leg dan een aluminium zonnescherm op de voorruit. De folie houdt hitte en UV-straling tegen. Parkeer indien mogelijk in de schaduw of in een ondergrondse parkeergarage. Laat je raam op een klein kiertje openstaan, zodat de lucht wat kan circuleren.

Witte (hand)doeken op het dashboard

De vaak zwarte bekleding van het dashboard trekt de zon en warmte nog eens extra aan. Volgens gegevens van VAB kan de temperatuur van een dashboard in de zon oplopen tot 92 graden. Leg daarom witte (hand)doeken of lakens over die donkere delen en het stuur, zodat het dashboard minder opwarmt.

Verlucht de wagen voor vertrek

Wanneer je na een pauze weer vertrekt, probeer de wagen dan wat te verluchten door de deuren open te zetten. Zet ook niet meteen de airco aan wanneer je vertrekt. "Zet eerst alle ramen open, zodat de warme lucht kan ontsnappen", raadt Junes aan. "Zo belast de airco de batterij niet onnodig."

Water en ijs

Zorg ervoor dat er voldoende fris drinkwater voorhanden is. "Stop op voorhand enkele flesjes in de diepvries, zo heb je de hele dag door fris water." Die bevroren flesjes kan je meteen ook gebruiken om je voorhoofd af en toe af te koelen.

Ook met een kleine verstuiver die je vult met water - normaal gezien om planten te besproeien - kan je jezelf af en toe verfrissen.

Vermijd onnodige wachtrijen

Wees je ervan bewust dat je overal in de file zal staan, niet alleen op de snelweg. Aan tankstations en toiletten zullen bijvoorbeeld ook ellenlange wachtrijen staan. Verlaat daarom de snelweg en ga tanken in een dorpje enkele kilometers verder. Die tankstations zijn niet alleen goedkoper, het is er meestal veel rustiger.

Wie door Frankrijk moet, moet sowieso tolpoortjes. Ook daar kunnen de wachtrijen snel lang worden. Je geraakt echter een stuk sneller door de tolpoortjes als je met een creditcard betaalt, neem dus zeker je visa- of mastercard mee.

Tolbadge

Reis je regelmatig naar Frankrijk? Dan is een tolbadge iets voor jou: je koopt voor 11 euro een badge en betaalt daarna 2,50 euro per gebruikte maand. Badgehouders kunnen gebruik maken van de speciale rijstroken waar het een stuk minder lang aanschuiven is. De tol wordt automatisch verrekend en op het einde van de maand van je rekening afgeschreven.

Extra tip: hou goed de rijen aan de tolpoorten in de gaten. Sluit aan achter een rij waarin veel vrachtwagens staan. Truckers verliezen nooit tijd door met cash geld te betalen en bovendien neemt een vrachtwagen de plaats in van zo’n drie personenwagens.