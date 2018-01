Mooiste hotel ter wereld kost amper 90 euro per nacht Marc Uyttenhove

24 januari 2018

08u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Dat je niet veel geld hoeft neer te tellen voor een droomverblijf, bewijst het Viroth Hotel in het Cambodjaanse Siem Reap. Het hotel is zopas uitgeroepen tot mooiste ter wereld op basis van miljoenen recensies op beoordelingssite TripAdvisor. Je kan er al terecht vanaf een kleine 90 euro per nacht in één van de 35 stijlvolle kamers.

Met de 'Travellers' Choice Awards' bekroont TripAdvisor jaarlijks de beste hotels in diverse categorieën. Het is dan ook verwonderlijk dat een niet eens zo luxueus hotel als Viroth in Cambodja met de hoofdprijs ging lopen. Blijkbaar vielen de gasten als een blok voor deze groene oase van rust midden in het hectische Siem Reap waar zich ook het wereldberoemde Angkor Wat bevindt. In de afdeling 'absolute luxe' won het Baros Maldives Resort op de tropische eilandengroep de Malediven het pleit.

Brugse B&B op 7

De onderscheiding voor de beste B&B wereldwijd ging naar Old School in de Engelse Cotswolds. Het Brugse Huis Koning haalde een zevende plaats in de Europese ranglijst. Volgens de gebruikers van TripAdvisor is Maison Souquet in Parijs het meest romantische hotel ter wereld. In deze lijst vinden we ook één Belgische naam terug: Prinsenhof in Brugge op de 14de plaats. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in het Italiaanse Ortisei is het meest geliefd bij gezinnen.

De prijs van het beste all inclusive hotel gaat naar het Ikos Olivia op het Griekse eiland Halkidiki. Wie op het prachtigste strand ter wereld zijn handdoekje wil spreiden, moet helemaal naar het Braziliaanse Baia do Sancho.