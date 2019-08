Monsterboete voor grapjas die watergevecht op vliegtuig wilde starten



AW

16 augustus 2019

15u57

Bron: Independent 0 Reizen Een Britse vliegtuigpassagier heeft een monsterboete van maar liefst 1.200 pond (1.317 euro) ontvangen voor zijn kinderachtig én gewelddadig gedrag tijdens een vlucht van de Dominicaanse Republiek naar Manchester in januari. Hij startte een ‘watergevecht’ en moest uiteindelijk met handboeien vastgemaakt worden tot na de landing.

De Britse John Maxwell keerde in januari met een TUI-vlucht terug van vakantie naar de Dominicaanse Republiek. De man verkeerde duidelijk nog in vakantiestemming want ergens halverwege de vlucht leek het hem een leuk idee om een watergevecht te beginnen waarna hij kinderen en hun ouders belaagde met een water.



Alle pogingen van de stewards en stewardessen om de man tot bedaren te brengen, werkten averechts. Maxwell begon zich agressief te gedragen en schreeuwde: “Wie ben jij verdomme om me te vertellen wat ik moet doen?”. Bovendien dreigde hij een steward neer te slaan als die hem niet onmiddellijk met rust zou laten.

Noodlanding

De piloot overwoog daarop zelfs om een noodlanding te maken, maar besloot uiteindelijk om de man te handboeien met behulp van een speciale kit (voor noodgevallen) aan boord van het vliegtuig. Eenmaal het vliegtuig geland was in Manchester werd de brutale man opgewacht door enkele politieagenten die hem arresteerden.

Rekening

Nu krijgt de Britse man de rekening gepresenteerd voor zijn brutaal gedrag. De districtsrechter had tijdens het proces enkel medelijden met de andere passagiers: “Mensen sparen voor een zuurverdiende pauze, en wat krijgen ze? John Maxwell”.



Bovenop de boete van maar liefst 1.200 pond moet Maxwell ook nog eens 205 pond aan bijkomende kosten betalen: een duur reisje.