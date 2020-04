Mondmaskers tot eind augustus verplicht in vliegtuigen Brussels Airlines kv

29 april 2020

17u56

Bron: Belga 2 Reizen Lufthansa gaat het dragen van een mondmasker verplichten aan boord van alle vliegtuigen van de groep. De maatregel van de Duitse luchtvaartgroep geldt ook voor Brussels Airlines. De verplichting gaat komende maandag, 4 mei, in en zal tot en met eind augustus in voege zijn, meldt Lufthansa vandaag. De reizigers krijgen ook de raad om zo'n masker de hele reis te dragen, dus ook voor en na de vlucht in de luchthaven.

Brussels Airlines zal ten vroegste pas op 1 juni opnieuw vliegen. Maar de regel geldt ook voor de Belgische dochtermaatschappij, bevestigt woordvoerster Kim Daenen.

Vanaf 4 mei vragen de verschillende maatschappijen van de Lufthansa-groep aan alle reizigers om de neus en mond te bedekken aan boord van het toestel. De passagiers worden verzocht zelf een masker te voorzien. Een mondmasker uit herbruikbare stof is aangeraden, maar maskers voor eenmalig gebruik of sjaals zijn ook toegelaten. Lufthansa raadt het gebruik ook aan in de luchthavens, omdat de minimale afstand daar niet altijd verzekerd kan zijn.

Volgens Lufthansa zorgen de maatregelen voor een extra bescherming voor passagiers, omdat het in de vliegtuigen niet altijd mogelijk is om de 'social distancing' te respecteren. De huidige regel waarbij de stoel naast een passagier vrijgelaten worden, zal niet meer gelden, omdat een mond- en neusbescherming voldoende bescherming biedt, klinkt het nog. Maar door de huidige lage bezettingsgraad aan boord van de toestellen, zullen zitjes wel zo veel als mogelijk gespreid worden.



Het cabinepersoneel dat rechtstreeks in contact komt met reizigers, zal ook een masker moeten dragen.

