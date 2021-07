Mondmaskers op en overlevingspakket met boterhammen: Elmira (17) getuigt vanop ‘coronabus’ uit Spanje

110 jongeren die in de Spaanse feestlocatie Lloret de Mar besmet raakten met het coronavirus zijn gisteravond met de bus vertrokken naar België. “Vorige dinsdag was ik aangekomen met het vliegtuig, nu zitten we op een tjokvolle bus terug naar huis. Dat was niet het scenario, maar we maken er het beste van”, zegt Elmira Vandenbroucke (17) uit Mechelen.