Minister Tellier wil forser optreden tegen vervuiling door kajakkers op Lesse KVDS

24 juni 2020

06u26

Bron: Belga 2 Reizen Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) is van plan kajakkers de duimschroeven aan te draaien. Volgens de kranten van de groep SudPresse wil ze er zo voor zorgen dat er minder afval in de natuur achterblijft. Blikjes en plastic flessen mee aan boord nemen wordt mogelijk verboden.

Ondanks het wetgevend kader en de regulering via milieuvergunningen is de situatie niet optimaal, vindt minister Tellier. "Er lopen tal van klachten binnen wegens het achterlaten van vuilnis en schade aan het milieu. Dat mag niet blijven duren", antwoordde ze op een vraag van Waals parlementslid Nicolas Janssen (MR).

Ze is voorstander van meer controles, maar wil vooral de omkadering tegen het licht houden. "We zijn daarmee aan de slag gegaan, onder andere rond een verbod om bepaalde dingen mee te nemen die nadien onder meer aan de oevers van de Lesse worden achtergelaten, maar we gaan ook het geheel van vergunningen bekijken en de voorwaarden en controleerbaarheid herbekijken.”

