Minister Beke en Garantiefonds raden toeristen die vastzitten in hotel af om nog eens verblijf te betalen LH

24 september 2019

08u47

Bron: Radio 1, Belga 4 Reizen Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) maant toeristen aan om zeker niet nog eens te betalen in een hotel als ze daar gegijzeld worden. Het Garantiefonds Reizen betaalt die sommen niet terug, waarschuwde Beke in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Hoteleigenaren eisen tot duizenden euro’s van verschillende Belgische Thomas Cook-klanten, omdat zij hun geld nog niet kregen van de reisorganisatie. Zo zitten twee Vlaamse koppels vast in een Spaans hotel. “Ze deblokkeren onze kaarten pas als we 1.038 euro betalen”, zeggen ze. Volgens Neckermann mogen de toeristen het bedrag niet betalen omdat het niet zeker is of ze het geld ooit zullen terugzien.

Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in Minister van Consumentenzaken Wouter Beke

Ook Beke raadt dus toeristen af om nog eens voor hun verblijf te betalen. Het Garantiefonds Reizen vergoedt reizigers die hun vakantie in het water zien vallen en brengt gestrande vakantiegangers terug, maar dergelijke extra kosten in hotels vallen niet onder die regeling, waarschuwt hij. “Dat zijn verschrikkelijke situaties. Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in.”

Dezelfde boodschap klinkt bij het Garantiefonds Reizen. “Dat is totaal tegen de rechtsregels”, zei directeur Mark De Vriendt. “Desnoods moeten ze aankloppen bij lokale autoriteiten of bij de ambassade.” Gestrande reizigers boeken ook maar beter geen terugvlucht op eigen initiatief, waarschuwt het Garantiefonds op zijn website. Wie dat wel doet, riskeert de tickets niet terugbetaald te krijgen.