Mini-Europe heropent maandag de deuren na verlengde winterstop

14 mei 2020

17u13

Bron: Belga 0 Reizen Het miniatuurpark Mini-Europe opent maandag opnieuw de deuren, na een winterstop die dit jaar zowat acht weken langer heeft geduurd door de coronamaatregelen. Het park heeft uitgebreide maatregelen getroffen om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen.

Een bezoek moet op voorhand online of telefonisch worden gereserveerd. “Zo kunnen de bezoekers beter gespreid worden over de dag. Je zal er ook voldoende afstand moeten bewaren en er wordt slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk toegelaten”, klinkt het bij Mini-Europe. “Sowieso zijn er enkel eenrichtingspaden, zodat niemand elkaar hoeft te kruisen. Verder is er overal in het park handgel beschikbaar.”

Slechtste jaar

“2020 wordt meer dan waarschijnlijk het slechtste jaar uit ons bestaan”, zegt Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europe. “Omdat buitenlandse toeristen België, Brussel en zo ook Mini-Europe nog een tijdje links zullen laten liggen, zet het miniatuurpark dit jaar nog sterker in op toeristen uit eigen land.”

Humor

Het park investeerde in een aantal nieuwe opstellingen. “Ook nu spelen we in op de actualiteit, zonder hierbij ons gevoel voor humor te verliezen. Zo werden doorheen het park een tiental taferelen opgesteld die met een kwinkslag refereren naar de coronacrisis”, aldus Meeùs. Het is trouwens niet de eerste keer dat Mini-Europe zich schikt naar de actualiteit. Het Brusselse miniatuurpark paste zich eerder ook al aan de Brexit aan, met grensposten tussen Europa en Groot-Brittannië.

Een stormloop wordt niet verwacht. Buitenlandse toeristen waren vorige jaren dan ook goed voor ruim 80 procent van het totaal aantal bezoekers. In eerste instantie zullen dus vooral de bezoekers uit eigen land afzakken.

