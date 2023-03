Miljoenenclaim van Amerikaans koppel dat in de oceaan werd achtergelaten tijdens snorkeltrip

Ervaren

In woelig water

Koppentellen

... En weg

Paniek

Intussen probeerden Webster en Burckle in dezelfde richting als de boot te zwemmen, maar de zee werd steeds dieper, zo valt verder te lezen in de papieren. Ze raakten in paniek. “Eisers beseften dat het schip hen had verlaten en niet meer terug zou komen, en zij besloten dat hun enige optie om te overleven was om terug te keren naar land”, staat in de rechtbankstukken. “Eisers waren uiterst angstig en nerveus over deze beslissing, omdat hen in de veiligheidsbriefing uitdrukkelijk was verteld niet naar het eiland Lanai te zwemmen en dat er ondiepe riffen in het gebied waren.”