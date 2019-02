Miljardair Richard Branson plant eigen ruimtereis tegen juli IB

08 februari 2019

04u31

Bron: Belga 0 Reizen De Britse miljardair Richard Branson wil zelf een ruimtereis te maken aan boord van zijn Virgin Galactic binnen vier à vijf maanden. Dat heeft hij donderdag gezegd in Washington.

"Ik wil er graag heen voor de 50ste verjaardag van de dag waarop we op de Maan liepen, dat is ons plan", aldus de topman van de groep Virgin. De Amerikaanse astronauten van de missie Apollo 11 landden op de Maan op 20 juli 1969.

In december bereikte Virgin Galactic voor het eerst een hoogte van 80 kilometer, die in de VS gezien wordt als het begin van de ruimte (de internationale conventie houdt het op 100 kilometer).

Branson schoof eerder al data naar voren voor die eerste reis, maar die moesten telkens weer uitgesteld worden.