Michaël Van Droogenbroeck trekt met zijn vader naar de plekken van zijn jeugd: “Mijn Pajottenland, kom dat zien!”

Welkom in het Land van Brueghel, de bakermat van lambiek, geuze en kriek. Welkom in het Pajottenland, de heuvelachtige en vruchtbare streek ten zuidwesten van Brussel. Het decor van iconische tv-series als ‘Kapitein Zeppos’ en ‘Witse’. Urbanus heeft er zijn roots. En met hem nog een schare andere bekendheden. Zoals VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck. Hij trok met ons op ontdekking in ‘zijn’ streek. Hoe? Tuffend in oude 2pk’tjes langs heuvelruggen en holle wegen.

Jeroen Vermeiren