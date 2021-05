Met vakantie naar Frankrijk? Zo ziet het plan van de vrijheid eruit bij onze zuiderburen

Wie voor een weekendje of langer naar Frankrijk wil, zal nog even rekening moeten houden met coronamaatregelen. Maar ook bij onze zuiderburen krijgt het ‘plan van de vrijheid’ steeds meer vorm. Dit is wat er de komende weken en maanden allemaal mogelijk is en wat niet.

19 mei, 9 juni en 30 juni: dat zijn de drie grote data voor de déconfinement, zoals dat in het Frans heet. Maar ook daarna zal nog niet alles mogelijk zijn. De Franse krant Le Parisien maakte een gedetailleerd overzicht van het pad naar de vrijheid na een exclusief interview met premier Jean Castex. Voorwaarde voor de versoepelingen is wel dat de coronacijfers niet de verkeerde richting uitgaan. Want dan kan er alsnog sprake zijn van uitstel.

Avondklok

Bij ons ging de avondklok afgelopen weekend op de schop, maar de Fransen moeten er nog tot eind juni mee verder. Dat gaf president Emmanuel Macron eerder al aan. Momenteel moet iedereen nog om 19 uur thuis zijn. Op 19 mei wordt dat 21 uur en op 9 juni gaat het naar 23 uur. Op 30 juni wordt ze helemaal afgeschaft.

Terrassen

Wij kunnen sinds dit weekend opnieuw genieten van een terrasje, maar ook daarvoor moeten de Fransen wat langer geduld voor hebben. Pas op 19 mei mogen de terrassen opnieuw openen, aanvankelijk op de helft van de capaciteit. Je mag maximaal met zes aan een tafeltje en bent verplicht om neer te zitten. Op 9 juni mogen de terrassen weer naar hun maximumcapaciteit, maar nog steeds met maximaal zes per tafel.

Volledig scherm © AFP

Cafés en restaurants

De binnenruimte van cafés en restaurants mogen pas heropenen op 9 juni. Net als bij de terrassen gaat het in een eerste fase om maximaal de helft van de capaciteit en zes gasten per tafel. Op 30 juni mogen cafés en restaurants binnen weer op volledige capaciteit opereren. Iedereen moet nog altijd neerzitten en aan de bar plaatsnemen blijft verboden. De sociale afstand en mondmaskerplicht blijven ook van kracht.

Voor restaurants in hotels geldt een aangepaste regeling. Daar mogen terrassen op 19 mei al heropenen op volledige capaciteit voor de gasten, maar ook hier moet iedereen neerzitten. Gasten mogen dan ook al binnen eten. Dat is zeker belangrijk voor wie een all-inclusive boekt. Vanaf 9 juni zijn ook gasten welkom die niet in het hotel verblijven.

Hotels, vakantiehuisjes, campings en jeugdherbergen

Hotels zijn open, maar vaak met beperkingen. Vanaf 19 mei volgen individuele vakantiehuisjes en gezinsaccommodaties. Als er gemeenschappelijke ruimtes zijn, zoals een zwembad of een bar, verschilt het moment van opening naargelang de activiteit. In berghutten mag je met maximaal zes aan tafel zitten.

Discotheken

Discotheken en nachtclubs blijven vooralsnog dicht. Eind juni wordt de situatie opnieuw bekeken.

Winkels

Op 19 mei mogen alle winkels in Frankrijk heropenen. Winkels van minder dan acht vierkante meter mogen maximaal één klant binnenlaten en verder wordt minimaal acht vierkante meter per klant geëist. Op 9 juni wordt dat vier vierkante meter per klant en op 30 juni mogen winkels weer op de normale capaciteit werken.

Volledig scherm © Photo News

Markten

Naar de markt gaan is ook mogelijk. Ook hier geldt aanvankelijk een beperking. Vanaf 19 mei is dat vier vierkante meter per bezoeker buiten en acht vierkante meter binnen. Vanaf 9 juni valt die beperking buiten weg en wordt het binnen vier vierkante meter per bezoeker. De limiet valt op 30 juni helemáál weg.

Musea, bioscopen, theaters en concerten

Musea en exposities mogen op 19 mei de deuren weer openen, maar moeten wel een maximumcapaciteit respecteren van één bezoeker per acht vierkante meter. Op 9 juni gaat dat naar vier vierkante meter. Op 30 juni wordt de beperking afgeschaft, maar er moet nog altijd rekening worden gehouden met de sociale afstand en het dragen van mondmaskers in gemeenschappelijke ruimtes.

Bioscopen en theaters mogen ook openen, maar vanaf 19 mei op maximaal 35 procent van de capaciteit en met een maximum van 800 toeschouwers. Op 9 juni gaat de maximumcapaciteit naar 65 procent, met een plafond van 5.000 toeschouwers. Vanaf 1.000 toeschouwers is wel een coronapas nodig die bewijst dat je gevaccineerd bent of een negatieve coronatest onderging. Dat zal ook na 30 juni het geval zijn, als de maximumcapaciteit wegvalt. Bowlingbanen mogen op 9 juni openen op de helft van de capaciteit en met een coronapas als er meer dan 1.000 bezoekers aanwezig zijn. Op 30 juni wordt de capaciteitsbeperking afgeschaft.

Concerten zijn in Frankrijk pas mogelijk vanaf 30 juni. Ook hier zal een maximumcapaciteit gelden. Die wordt door de lokale overheid bepaald en je zal vanaf 1.000 toeschouwers een coronapas nodig hebben. Hetzelfde geldt voor openluchtfestivals met een staand publiek. Daar geldt wel de extra beperking dat er vier vierkante meter per bezoeker voorzien moet zijn.

Dierentuinen

Vanaf 19 mei mogen dierentuinen open op de helft van hun maximumcapaciteit. Op 9 juni verhoogt dat tot 65 procent en op 30 juni vallen alle beperkingen weg, met uitzondering van de hygiënemaatregelen.

Volledig scherm © AFP

Bootcruises

Wie een bootcruise wil maken, zal geduld moeten hebben tot 30 juni. Maar vanaf dan mogen die diensten wel meteen op volle capaciteit opereren. Als er meer dan 1.000 passagiers zijn, is er een coronapas nodig.

Wellness

Wie graag naar de sauna gaat, kan dat in Frankrijk opnieuw doen vanaf 19 mei. Sauna’s mogen tot 9 juni wel nog maar op de helft van de capaciteit draaien. Graag ook een massage erbij? Dat kan pas opnieuw vanaf 9 juni. Tot 30 juni draaien de zaken op maximaal 35 procent van de capaciteit.

Samenscholingen

Er is vanaf 19 mei een samenscholingsverbod voor groepen groter dan tien personen, behalve als je deel uitmaakt van een (professioneel) gegidste groep. Op 30 juni wordt de maatregel opgeheven.

