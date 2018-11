Met privéjet van Deurne naar New York? Retourtje voor 90.000 euro Daimy Van den Eede Greet Wouters

04 november 2018

17u31

Bron: VTM NIEUWS 0 Reizen Op de luchthaven van Deurne kan je vanaf nu een luxe-privéjet huren. Je kan er rechtstreeks naar om het even welke bestemming mee vliegen. Voor een retourtje New York betaal je 90.000 euro.

De Falcon 900 LX is het nieuwe paradepaardje van verhuurbedrijf Global Aviation in Deurne. Het toestel kan non-stop 8.800 kilometer vliegen, heeft drie motoren en kost nieuw zo’n 32 miljoen euro. Er is plaats voor veertien passagiers.

De eerste boekingen lopen al volop binnen. Niet alleen uit ons land, maar ook uit Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.