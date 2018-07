Met je e-sigaret op vakantie? In deze landen kan je er voor in de cel belanden Raluca Peca

06 juli 2018

11u48

'Vapen' of 'dampen' zou een goede manier zijn om te proberen stoppen met roken, maar kijk toch maar even na waar het wel en niet mag voor je op vakantie vertrekt. Onder andere Dubai, Turkije, Thailand en Egypte hebben 'vapen' verboden, op aanraden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hieronder een lijstje van de landen waar je beter oplet met je elektronische sigaret als je geen boete of gevangenisstraf wil.

De wetten rond 'vapen' veranderen voortdurend. In sommige landen is de verkoop maar niet het bezit van e-sigaretten verboden, terwijl andere landen enkel nicotinevrije vloeistoffen toelaten. Op enkele plaatsen is het zelfs volledig verboden om te 'vapen'. Afhankelijk van het land krijg je een boete of zelfs een celstraf als je toch een elektronische sigaret bovenhaalt.

In Thailand is 'vapen' sinds 2014 verboden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden alle e-sigaretten die gevonden worden door Thaise agenten in beslag genomen en de eigenaar kan een boete krijgen of zelfs tot tien jaar in de gevangenis belanden.

Hoewel sommige toeristen beweren dat ze zonder gevolgen konden 'vapen' in Argentinië en Venezuela, pas je toch maar beter op. Je zou een boete kunnen krijgen als je een elektronische sigaret rookt in het openbaar. In Brazilië gaat het er strenger aan toe. De verkoop en productie van e-sigaretten is sinds 2014 niet meer toegestaan en ook hier kan je een boete krijgen als je betrapt wordt. Ook in Uruguay is 'vapen' uit den boze.

Als je naar Taiwan wil reizen, laat je best je e-sigaretten thuis. Ze worden namelijk geclassificeerd als een drug die onder toezicht van de overheid staat, wat betekent dat de import en verkoop ervan tot gevangenisstraffen en boetes kan leiden. Cambodja, Indonesië, Brunei en Singapore hebben 'vapen' ook verboden. In Hongkong is het bezit of de verkoop van e-sigaretvloeistof met nicotine strafbaar. De stof wordt namelijk als een gif geclassificeerd. Overtredingen worden bestraft met een potentiële gevangenisstraf tot twee jaar en een hoge boete.

Andere landen waar 'vapen' niet mag zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Oman en Qatar, met de redenering dat nicotine schadelijk is voor de gezondheid - ondanks het feit dat gewone sigaretten nog steeds legaal zijn.

De aanleiding van deze wetten is een verslag uit 2014 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin ze haar bezorgdheid benadrukte over het gebruik van de e-sigaret. De WHO zei dat er onvoldoende bewijs is om te beweren dat e-sigaretten rokers helpen met stoppen en dat ze jongere gebruikers aanzetten om te experimenteren met verschillende smaken. Hoewel het product minder schadelijk is dan een echte sigaret, die naast nicotine ook teer bevat, blijft het weliswaar een gezondheidsrisico, aldus de WHO.