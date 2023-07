Met het gezin naar Zuid-Holland? “Dit is waarom de Noordzee aantrekkelijker wordt tijdens de zomer”

Geen zin om uren in de wagen naar de Provence te tuffen om er pootje te baden en tot rust te komen? Kijk eens in de andere richting. De zomers bij ons of in Nederland zijn door de klimaatverandering zachter dan ooit en draaglijker dan die in het zuiden van Frankrijk. Wij kozen voor een trip naar Zuid-Holland. Geef toe: dat klinkt al zuiders.