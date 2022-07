Met extreme hitte in de file: grote vakantiedrukte verwacht op Europese wegen

Tweede verblijf kopen in Italië? Dit moet je weten: “Voor een gewone makelaar telt vooral het afsluiten van de deal, en minder de bescher­ming van de koper”

Vlak voor de zomer hopen nog heel wat Belgen hun droom van een tweede verblijf in het zuiden waar te maken. Elk land heeft daarvoor eigen regels. Welke bijkomende kosten zijn er, wanneer krijg je de sleutels, welke belastingen moet je betalen, wat als je later wilt verkopen ...? Onze woonexpert Björn Cocquyt pluist het uit in de populairste zuiderse vakantielanden. Vandaag gaat hij naar Italië, waar je meer overdrachtsbelasting dan elders betaalt.

