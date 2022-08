Met een gerust hart op vakantie? Vraag aan de politie om je woning te controleren

Iedereen kan bij de politie vakantietoezicht aanvragen. Zo’n aanvraag doe je minstens zeven dagen voordat je vertrekt. Dat kan eenvoudig via de website van de politie waar je kiest voor ‘Aanvraag woningtoezicht wegens afwezigheid’. Een andere mogelijkheid is door de politiediensten een ingevuld formulier’ Aanvraag afwezigheidstoezicht’ te bezorgen.

Geen zekerheid

Vakantietoezicht door de politie sluit ook niet uit dat je ongewenst bezoek kan krijgen. De politie komen wel regelmatig kijken of alles in orde is, maar spenderen doorgaans geen uren aan zo’n controles. De politie geeft prioriteit aan andere, meer dringende opdrachten.

Tip van de politie

Diefstalverzekering

Verzekerd en niet verzekerd

Franchise en premie