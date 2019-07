Met een gerust gevoel op vakantie vertrekken? Dan vermijdt u best deze zes dingen Sven Ponsaerts

13 juli 2019

06u00

Bron: Securitas 0 Reizen U wil met een gerust gevoel op vakantie vertrekken? Wie geen inbrekers over de vloer wil krijgen, vermijdt volgens beveiligingsexpert Cédric Le Blévennec van Securitas beter deze zes dingen.

Nog snel een dummyalarm installeren? Geen goed plan. Ook nadat een alarm is beginnen loeien, blijft een inbreker nog zo’n vijf minuten aanwezig. “Een alarm op je voorgevel plaatsen dat niet werkt, zal je bezittingen dus niet beschermen.”

Ook het adres zichtbaar op valiezen aanbrengen, is volgens Securitas niet slim. “Handig bij verlies, maar voor sluwe inbrekers kunnen zichtbare adreslabels in station of luchthaven visitekaartjes zijn voor adressen waar ze best snel een kijkje gaan nemen.”

Een lege oprit betekent vaak afwezigheid. “Vooral bij huizen met een oprit valt het snel op wanneer daar geen auto meer staat. Vraag je buur om zijn wagen af en toe eens op jouw oprit te parkeren, of laat indien je over twee wagens beschikt het andere voertuigen goed afgesloten op de oprit staan.”

Inbrekers houden hun doelwit goed in de gaten voor ze toeslaan. Laad de auto niet op de oprit. “Laad valiezen indien mogelijk daarom buiten het zicht, zoals in de garage.”

Vermijd om dezelfde reden ook routine. “Vraag de persoon die je post ophaalt om de verlichtingstimer geregeld te herprogrammeren en de post niet steeds op hetzelfde tijdstip op te halen”, tipt Le Blévennec.

Laat tot slot geen losse voorwerpen in de tuin. “Veranker hulpmiddelen als ladders en tuinmeubels. Ook grote keien, bloempotten en tuinkabouters die kunnen dienen om een ruit in te slaan, plaats je best binnen.”