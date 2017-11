Met dit trucje krijg je gratis een volledige rij voor jezelf in economy class avh

07u39

Reizen Stiekem hopen we er allemaal op wanneer we in een vliegtuig stappen, maar zelden hebben we een hele rij voor ons alleen. Dankzij blogger en reisexpert Gilbert Ott vergroot je je kansen op een eigen rij exponentieel.

Gilbert Ott is een fervent verzamelaar van airmiles en scoort met tal van trucjes vluchten in eerste klasse en andere luxueuze extraatjes bij luchtvaartmaatschappijen. Maar ook als hij in economy class reist, ontbreekt het hem niet aan luxe. Dankzij de app ExpertFlyer zorgt hij ervoor dat hij in de best mogelijke zetels in het vliegtuig kan plaatsnemen. Met de app kon hij al talloze keren een volledige rij voor zich reserveren, zonder extra kost.

God Save The Points Blogger Gilbert Ott scoorde al verschillende keren een volledige rij voor zichzelf.

In zijn blog God Save The Points legt Ott uit hoe je met de app de laatste stand van zaken van de stoelverdeling op jouw vlucht kan checken. Dankzij pushberichten kan je op het allerlaatste moment een andere plaats in het vliegtuig kiezen.

Stoelendans

“Een slimme reiziger doet een stoelendans in een vliegtuig”, vertelt Ott aan Business Insider. “Met ExpertFlyer kan je tot vlak voor je instapt nog van zetel veranderen. Op die manier krijg je misschien een volledige rij voor jezelf. Het kan echt!”

3 geheimen

Het recept voor succes met ExpertFlyer draait volledig rond een goede uitvoering. Ott deelt zijn drie geheimen voor de beste plaatsen.

1. Ontdek de beste plaatsen

Elk vliegtuig is anders, eerst moet je dus nagaan welke plaatsen op jouw vlucht de beste zijn. “Gebruik SeatGuru om alles te weten te komen over jouw vlucht”, zegt Ott. Dankzij deze site heeft je vlucht geen geheimen meer voor jou.

2. Pushberichten

Als je de app pushberichten naar je laat sturen, dan ben je sowieso op de hoogte van de laatste updates. “Je kan bijvoorbeeld ook filteren op ‘plaatsen aan het raam’.”

3. Seat map

Zelfs als je al hebt ingecheckt, is het nog niet te laat om van zetel te wisselen. Bekijk dus zeker de ‘seat map’ voor je instapt. “Je kan de steward aan de gate vragen om van zetel te veranderen, vlak voor je opstapt. En sommige luchtvaartmaatschappijen verkopen zelfs volledige rijen.”

ExpertFlyer Op de 'seat map' krijg je een mooi overzicht van de nog beschikbare plaatsen op jouw vlucht.