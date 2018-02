Met dit simpele trucje met 'verborgen steden' kan je veel geld op je vliegticket besparen



avh

08 februari 2018

12u45

Bron: Business Insider; Scott's Cheap Flights 0 Reizen Door gebruik te maken van zogenaamde ‘verborgen steden’ kan je tientallen euro’s besparen op een vliegticket. De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben een ‘thuisluchthaven’ van waar de meeste vluchten vertrekken, en daar kan jij op inspelen.

De meeste luchtvaartmaatschappijen gebruiken een bepaalde luchthaven als uitvalsbasis, de ‘hidden city’ ofwel ‘verborgen stad’. Met ‘hidden city ticketing’ kan je heel wat geld uitsparen op een vlucht.

Zo gaat het in zijn werk.

Stel dat je op 20 februari met Brussels Airlines van Rome naar Brussel wil vliegen. Een korte zoektocht levert je dit zoekresultaat op:

Een ticket van de Fiumicino-luchthaven in Rome naar Brussels Airport kost je op 20 februari 173,74 euro (Vlucht SN3188). Maar exact dezelfde vlucht kost tientallen euro’s minder met de truc van de ‘verborgen stad’.

Laten we even kijken hoeveel een vlucht van Rome naar bijvoorbeeld Frankfurt kost op dezelfde dag.

Een vlucht naar Frankfurt, met overstap in Brussel, kost je 111,88 euro. De eerste vlucht naar Brussel is exact dezelfde als de rechtstreekse van Rome naar Brussel (Vlucht SN188), maar ze kost wel 61,86 euro minder.

Bij de ‘tussenlanding’ in ‘verborgen stad’ Brussel stap je dus gewoon niet over naar de vlucht naar Frankfurt en je hebt 61,86 euro uitgespaard.

Soms valt een ticket voor een langere reis goedkoper uit, omdat de vraag naar een bepaalde route soms hoger is. De vraag naar de route Rome-Frankfurt is mogelijk hoger dan die naar de route Rome-Brussel. Maar mogelijk speelt ook de concurrentie een rol. Vaak proberen vliegmaatschappijen elkaar de loef af te steken met goedkopere prijzen.

Opgelet: soms zijn er voorwaarden aan verbonden

De truc van de verborgen steden is legaal, maar helemaal ethisch is ze niet. De kosten voor tickets gaan door een ‘nepboeking’ misschien omhoog voor andere passagiers, terwijl jij er juist voordeel van hebt.

Bovendien hanteren sommige luchtvaartmaatschappijen voorwaarden. “Als vliegmaatschappijen weten wat je van plan bent, kunnen ze je de toegang tot het vliegtuig weigeren”, zegt Scott Keyes van Scott’s Cheap Flights aan Business Insider.

Scott geeft daarom enkele belangrijke tips:

Gebruik de truc alleen bij enkele reizen

Wanneer je niet komt opdagen voor één deel van de reis, annuleert een vliegmaatschappij je ticket. Bij de heenreis stap je dus best niet af in een verborgen stad. Bij de terugreis kan je natuurlijk wel al vroegtijdig afstappen.

Neem alleen handbagage mee

Als je maar een korte overstaptijd hebt, gaat je ruimbagage meteen door naar het volgende toestel. Ingecheckte koffers vliegen dus meestal automatisch mee naar de eindbestemming.

Verklap niets aan de maatschappij

“Als je boekt via de telefoon of incheckt bij de gate, vertel dan nooit dat je niet het volledige traject gaat afleggen. Want dit is het moment waarop een gate-agent je de toegang tot het vliegtuig kan weigeren.”

Geef je klantnummer niet af

“Wees voorzichtig om hidden city ticketing toe te passen bij je favoriete maatschappij”, zegt Scott. “Als zij zien dat je vaker een tweede vlucht laat schieten, kunnen ze overgaan tot inhouden van airmiles of je account op een andere manier beboeten.”