Met deze tips vertrek je zonder kopzorgen op autovakantie én ontwijk je het meeste fileleed TMA

04 juli 2019

11u02 1 Reizen Autovakanties en Belgen, het gaat al jaren hand in hand. Maar voor je in een volgepropte wagen richting Route du Soleil vertrekt, overloop je best nog even deze tips & tricks van Baloise om zonder kopzorgen en zonder overbodig fileleed aan jouw vakantie te kunnen beginnen. Bon voyage!

Het is belangrijk om de wagen voordat je vertrekt op vakantie nog eens te laten nakijken in de garage. Zeker de bandendruk en het reservewiel zijn hierbij belangrijk. Hou er rekening mee dat als je een noodwiel hebt of vulmiddel in plaats van een gewone reserveband, je hiermee slechts enkele kilometers kunt rijden tot de dichtstbijzijnde garage, en dit tegen een lage snelheid!

De airco zal hoogstwaarschijnlijk op volle toeren draaien in de auto - laat daarom de filters tijdig vervangen, want slecht onderhouden filters kunnen allergie veroorzaken. Tank ook adblue bij indien nodig.

Let er ook op om zeker altijd een fluohesje in de wagen mee te nemen, dat is immers verplicht in veel landen. Kijk vóór vertrek ook na of bepaalde andere zaken, zoals bijvoorbeeld een alcoholtester, verplichte zaken zijn die je moet bijhebben in de landen die je zult doorkruisen tijdens jouw reis.

Bagage

Een trip met de auto gaat vaak gepaard met heel wat bagage. Bagage die op een goede manier verspreid moet worden over de auto, met indien mogelijk het zwaarste gewicht op de assen. Losliggende bagage moet vermeden worden, dat is hinderlijk en zeer gevaarlijk!

Autodocumenten

In sommige landen wordt een internationaal rijbewijs verplicht of aanbevolen. Dat is vaak het geval wanneer je een auto wilt huren. Het internationaal rijbewijs wordt afgeleverd door het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent. Nog een tip: neem zowel je nationaal als internationaal rijbewijs mee.

De groene kaart is het bewijs dat je een autoverzekering hebt. Ze is slechts een beperkte tijd geldig. De kaart somt de landen op waarin ze geldig is. “Als de naam van het land waar je met de auto naartoe reist op de groene kaart doorstreept is, raden we je aan contact op te nemen met je verzekeraar”, aldus Patrick De Craene, Directeur Schade, Niet-Leven van Baloise Insurance. “Zorg er ook voor om de originele documenten die in België verplicht zijn altijd te kunnen voorleggen, zoals het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest van de auto. Vergeet ook niet het Europese aanrijdingsformulier mee te nemen.”

Files vermijden

De vakantie-uittocht en files, die gaan hand in hand. Wil je files vermijden, vertrek dan zeker niet tijdens de zogenaamde zwarte weekends in de helft van de maand, of het overgangsweekend van juli naar augustus. Ook tijdens het eerste weekend van het bouwverlof hebt u gegarandeerd prijs. Tijdens die drukke weekends kan je doorgaans de grootste files als volgt vermijden:

- Vrijdag: na 9 uur vertrekken betekent ongeveer 6 uur filevrij rijden

- Zaterdag: na 13 uur vertrekken is filevrij rijden

- Zondag: de ganse dag rijd je filevrij

Naar België keer je best terug op een vrijdag- of zondagochtend.

Ook ‘s nachts rijden helpt natuurlijk om aan de drukte te ontkomen, “maar ‘s nachts gebeuren er ongeveer driemaal zoveel ongevallen als overdag”, waarschuwt Patrick De Craene. “Vermijd dat dus te allen tijde. De remafstand van een volgeladen wagen met passagiers is ook langer dan een lege wagen. Denk hieraan en neem elke 200 km of om de 2 uur rijden een pauze van 20 minuten. In bergstreken rem je ook bij voorkeur op de motor om de remmen te sparen.”