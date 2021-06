Met de vlieger naar Lloret, met 10 in een villa in Albufeira: jongeren boeken massaal reisjes naar feestbestemmingen

Vlaamse zwemwate­ren krijgen prima rapport: meer dan 8 op de 10 hebben uitsteken­de kwaliteit

2 juni Goed nieuws: de officiële zwemzones aan de kust en in het binnenland krijgen goede punten. Dat blijkt uit het Rapport Zwemwaterkwaliteit 2020 van de Europese Commissie. “75 van de 88 officiële zwemwateren in Vlaanderen hebben een uitstekende waterkwaliteit. In 2020 waren er ook minder tijdelijke zwemverboden nodig vanwege een overschrijding van bacteriologische normen of blauwalgen", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).