Stad Roeselare Gesponsorde inhoud Met de fiets door Roeselare: op maat van de koersfanaat DE RONDE VAN ROESELARE - Etappe 1: de Flandrienroute Aangeboden door Stad Roeselare

14 juli 2020

08u00 0

When in doubt, pedal it out. Neem jij ook deel aan ‘de Ronde van HLN’? Met deze challenge dagen HLN én wielerlegende Tom Boonen jou uit om de 235 km van de Ronde van Vlaanderen te fietsen in drie weken tijd. Ben je nog op zoek naar een uitdagende route? Blink dan je metalen ros op want dit weekend fiets jij de 124 km lange Flandrienroute door en langs het mooie Roeselare...

Over de Flandrienroute: Deze route van 124 km lang (en met 426 hoogtemeters) is er één op maat van de koersfanaat. Kruip in het zadel en ga West-Vlaamse flandriens zoals Briek Schotte achterna over kasseiwegen en pittoreske binnenpaden. De route werd niet bewegwijzerd, dus zorg dat je GPS aan staat. Download de route via www.visitroeselare.be/deronde

1ste STOP: KOERS: Museum van de Wielersport

KOERS is dé startplek van de Flandrien-etappe. Als gepassioneerd wielertoerist kan je een interactieve rit maken in het museum, doorheen de geschiedenis van het wielrennen. Bovendien is hier ook de toeristische dienst gevestigd én kan je hier alle faciliteiten voor fietsers terugvinden, zoals fietsverhuur, oplaadpunten voor e-bikes, douches, fietspompen en lockers. In de startblokken...

Meer info via https://koersmuseum.be

2de STOP: Brouwerij Strubbe

Je hebt na 35 kilometer wel wat verfrissing verdiend. Maak vooraf een afspraak voor een begeleide rondleiding bij brouwerij Strubbe in Ichtegem. Sinds 1830 staat er hier een ‘Strubbe’ achter de roerkuip. Zeven generaties later heeft deze brouwerij maar liefst 14 bieren op zijn palmares: van het zachte witbier Vlaskop tot het hoge gistingsbier Dikke Mathilde. Proef. Geniet. Met mate, want – (kuchje) - je hebt immers nog 90 kilometer voor de boeg.

Meer info via https://www.brouwerij-strubbe.be/nl/home

3de STOP: Kasteel d’Aertrycke

Begint een halfuur later je maag al te knorren? Dan kan je halt houden bij het Kasteel d’Aertrycke. Dit 19de eeuws neogotische kasteel ligt te midden van een romantische tuin, met grote vijver, weide, park en bossen waarvan een deel toegankelijk is voor het publiek. Perfect voor een picknick. Heb je geen lunch bij? Dan kan je gastronomisch eten in het kasteel (reserveer vooraf voor het Menu Deluxe) of genieten van een toegankelijke maaltijd, snack of pannenkoek op het zonnige terras van het nabijgelegen Koetshuys.

Meer info via https://kasteeldaertrycke.be

4de STOP: Het monument van Briek Schotte

Je hebt nu ruim 85 kilometer in de benen. Tijd voor nog een pauze. Het pittoreske, oer-Vlaamse Kanegem (Tielt) is the place to stop. Deze landelijke gemeente is de heimat van wielerheld Briek Schotte die zijn gloriejaren kende in de jaren ’40 en ’50. Houd even halt aan de kerk waar een monument voor hem werd opgezet. Groet je held, snuif de geschiedenis op, drink een pint in een Vlaamsch café en trap lustig verder.

5de STOP: De wielerpiste van Rumbeke

Heb je nog wat jus in de benen? Op 5 kilometer van de finish ligt Wielerpiste Defraeye-Sercu, oorspronkelijk in de jaren ‘60 opgericht door tourwinnaar en Roeselarenaar Odiel Defraeye. Opgelet: je kan de wielerpiste enkel bezoeken in groep, mits een reservering. Wie waagt zich aan een pistedoop?

Meer info via http://www.defraeye-sercu.be

6de STOP: KOERSkaffee

You’ve made it. Na een intensieve ronde sta je terug waar het allemaal begon, namelijk aan het Museum van de Wielersport KOERS, in hartje Roeselare. Zet nog even een sprintje in naar de bar van het KOERSkaffee en vier jouw eindzege met een smakelijke hap en drankje. Geniet van de après-koers!

KOERSkaffee, Polenplein 15, 8800 Roeselare

Meer weten over onze HLN challenge ‘De Ronde van HLN’? Klik hier.