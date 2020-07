Stad Roeselare Gesponsorde inhoud Met de fiets door Roeselare: familietocht langs speeltuinen en streetart DE RONDE VAN ROESELARE - Etappe 3: voor de familiefietsers (30 km) Aangeboden door Stad Roeselare

27 juli 2020

08u00 0 Reizen Neem je deel aan de ‘ Ronde van HLN ’? * Wil je qualitytime met de kinderen? Heb je zin om bij te leren, uit te waaien en stevig te bewegen? Pak die picknick in en zet je helm op want deze 30 kilometerlange fietsroute is er één op maat van jong en oud.

Over de Jempi Monseréroute: deze 30 kilometer lange bewegwijzerde fietsroute is de perfecte daguitstap voor gezinnen met kinderen. Samen fietsen jullie langs belangrijke locaties in het leven van wielerlegende en local Jempi Monseré - op 16 augustus is het 50 jaar geleden dat hij wereldkampioen werd - en lassen jullie voldoende tijd in voor spelplezier en cultuur op kindermaat. Wij zetten enkele leuke haltes in de spotlight. Trappen maar!

Check àlle stops en download de route via https://www.routeyou.com/

1ste STOP: KOERS. Museum van de Wielersport

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met een duik in de Belgische wielergeschiedenis. Trek met de kinderen op ontdekkingstocht door KOERS. Museum van de Wielersport waar ze - met roadbook onder de arm - onder meer een fiets uit de 19de eeuw kunnen uittesten en hun eigen wielerbijnaam kunnen verzinnen. Tot 31 augustus vind je er ook de gratis zoektocht van Schatten van Vlieg. Aan KOERS is ook de toeristische dienst gevestigd en je vindt hier ook alle faciliteiten voor fietsers terug zoals fietsverhuur, oplaadpunten voor e-bikes, douches, fietspompen en lockers. Ready? Go!

Meer info via https://koersmuseum.be

2de STOP: Provinciedomein Sterrebos

Op amper 3,5 kilometer van de start ligt in deelgemeente Rumbeke ‘Het Sterrebos’, een idyllisch natuurdomein met vijvers en veel groen. Laat de allerjongsten even los op het fantasierijke speelplein in middeleeuwse sfeer. Denk: speelburcht, klimdraak en een bewegende paardenkar. Zelf kan je vanop het terras van brasserie Kasteeltje genieten van een blik op park en kasteel én van een versnapering. Na een uurtje ravotten kruipen de kinderen met veel zin weer het zadel in.

Meer info via https://www.kasteeltje.be

3de STOP: De wielerpiste van Rumbeke

Na zeven kilometer rustig fietsen is het tijd voor een uitdaging. Hebben je kinderen sterke benen en een portie lef? Jonge renners kunnen trainen of hun sprint aanscherpen op de wielerpiste Defraeye-Sercu, in de jaren ‘60 opgericht door tourwinnaar en Roeselarenaar Odiel Defraeye. Opgelet: je kan de wielerpiste enkel bezoeken mits reservering.

Meer info via http://www.defraeye-sercu.be

4de STOP: J.P. Monseréstraat

Vijf kilometer verderop sta je samen stil bij het korte maar uitzonderlijke leven van Jean-Pierre Monseré. Hij behaalde overwinningen in de jeugdcategorieën en amper een maand nadat hij profrenner werd (bij Flandria met als ploegleider Briek Schotte), won hij op 21-jarige leeftijd de Ronde van Lombardije. Een jaar later - in 1970 - werd hij wereldkampioen. Helaas reed hij in 1971 tijdens een lokale wedstrijd in op een auto en kwam hij om het leven. Hij was amper 22 jaar oud.

5de STOP: STREETART #VANRSL

Roeselare komt net uit een sprookjesboek en daar heeft de grote hoeveelheid streetart in de stad veel mee te maken. Stap van je metalen ros en maak de 7 kilometer lange streetart wandeling langs humoristische en kunstzinnige graffititekeningen op metershoge muren. De bekroonde streetartkunstenaar Dennis Meyers maakte op de zijgevel van een woning een torenhoog portret van de verongelukte wielerkampioen Jempi Monseré. Ga op zoek naar alle kunstwerken met een plattegrond, inclusief fotozoektocht voor families. Spot ze allemaal en vink af!

Haal de plattegrond op bij de toeristische dienst of download hier: https://visitroeselare.be/admin/storage/roeselare/streetart-wandeling-a2-gvd.pdf

* Met ‘De Ronde van HLN’ dagen wij jullie uit om de 235 km van de Ronde van Vlaanderen te fietsen op 3 weken tijd. Expert van dienst wielerheld Tom Boonen geeft je tips & tricks. Fit op de fiets!