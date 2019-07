Met de auto op reis? Dankzij deze app betaal je enkel voor pechbijstand tijdens je vakantie kg

10 juli 2019

Wel pechbijstand tijdens je autovakantie, maar niet gebonden aan een jaarcontract: het kan voortaan met 'Mobly Go'. Het Antwerpse bedrijf Mobly lanceert een flexibel alternatief waarbij je enkel betaalt voor de duur van je roadtrip. De pechbijstand aanvragen kan bovendien waar en wanneer je wil dankzij de app.

Om een bijstandscontract af te sluiten hoef je enkel de app downloaden en de nodige informatie in te geven, zoals je persoonlijke gegevens en de begin- en einddatum van je vakantie. Als je onderweg te maken krijgt met pech, dan kan je via dezelfde app hulp inschakelen. Mobly zorgt er naar eigen zeggen voor dat je wagen gerepareerd of getakeld wordt. Indien nodig wordt tot vijf dagen lang een vervangwagen geregeld.



“Wat het probleem ook is, Mobly zal altijd eerst je wagen ter plekke trachten te repareren. Lukt dat niet, dan wordt de auto getakeld naar een garage in de buurt. Verder wordt er uiteraard voor gezorgd dat zowel de bestuurder, de wagen en alle inzittenden veilig terug thuis geraken”, zegt Gerrit Nollet, CEO Mobly.



Je betaalt 2,5 euro per dag voor de dienst. In ruil daarvoor kan je rekenen op pechbijstand in de meeste vakantiebestemmingen in Europa waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Cyprus, Luxemburg, Kroatië, Oostenrijk en Portugal. Ook enkele overzeese plaatsen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Marokko, zijn inbegrepen. Het volledige lijstje vind je op de website van Mobly.

