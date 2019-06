Met BlaBlaBus naar Brussels Airport, Schiphol en Parijs

mvdb

18 juni 2019

07u14

Met BlaBlaBus heeft een nieuwe langeafstandsbus zijn intrede gedaan op de Belgische markt. De rode bussen, de opvolgers van Ouibus, rijden over tien verschillende routes door België, waarbij ze in totaal zes verschillende stopplaatsen hebben.

Negen van de tien routes houden halt in Brussel. In tegenstelling tot de concurrenten van FlixBus en Eurolines (dat door FlixBus wordt overgenomen), die stoppen aan het Brusselse noordstation, houden de BlaBlaBussen halt aan het Zuidstation. "Het Noordstation heeft niet zo'n goede reputatie, en bovendien stopte ook Ouibus al aan het Zuidstation", luidt de uitleg.

Ouibus was een verlieslatend filiaal van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Het werd in november vorig jaar overgenomen door het Franse autodeelplatform BlaBlaCar. Dat voert nu geleidelijk het merk BlaBlaBus in.

De eerste rit van BlaBlaBus in België is er eentje vanuit Amsterdam naar Brussel. De bus rijdt nadien door naar Parijs.

Behalve aan het Brusselse Zuidstation, kan je ook op de langeafstandsbus stappen in Antwerpen, Brugge, Brussels Airport, Leuven en Luik. Mogelijke bestemmingen zijn Amsterdam, Nederlands grootste luchthaven Schiphol, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, Parijs en Londen.



BlaBlaBus rijdt tijdens de zomer op zestien verschillende routes in de Benelux. Op 24 juni start de busdienst ook in Duitsland. Dit jaar opent BlaBlaCar naar eigen zeggen meer dan zeventig routes in Europa.