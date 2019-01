Met Belgisch paspoort kan je zonder visum 184 landen binnen SVM

08 januari 2019

17u24

Bron: Belga 0 Reizen Wie een Belgisch paspoort op zak heeft, raakt zonder visum binnen in 184 landen. Onze reispas behoort daarmee met een zevende plaats bij de beste van de wereld, al stonden we wel nog nooit zo laag in het klassement. Dat blijkt uit de ‘Henley Passport Index’ van het consultancybedrijf Henley & Partners.

De voorbije jaren zakte België langzaam verder weg in de top tien. Vorig jaar scoorden we nog een zesde plaats, goed voor visumvrij reizen naar 185 landen. In 2017 haalden we een mooie vierde plaats, maar moesten we ons wel tevreden stellen met 'maar' 173 visumvrije bestemmingen.

Het Japanse paspoort opent voor het tweede jaar op rij de meeste deuren en garandeert een visumvrije toegang tot 190 landen. Het land van de rijzende zon gaat nipt Singapore en Zuid-Korea vooraf, beide goed voor zorgeloos reizen naar 189 bestemmingen. Op plaats drie staan Duitsland en Frankrijk. Wie over een paspoort van een van deze twee landen beschikt, kan zonder visum 188 landen binnen.

Afghanistan en Irak

Bezitters van een paspoort uit Afghanistan of Irak zijn er het slechtst aan toe. Zij mogen in maar 30 landen voet aan de grond zetten zonder vooraf een visum aan te vragen.

Met de algemene tendens gaat het de goede richting uit. Gaf een paspoort in 2006 nog visumvrije toegang tot gemiddeld 58 bestemmingen, dan was dit aantal in 2018 bijna verdubbeld tot gemiddeld 107 landen.