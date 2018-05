Meisje (13) dat gewond raakte bij gruwelongeluk kartbaan Walibi Holland na twee weken uit ziekenhuis Paolo Laconi

24 mei 2018

11u11

Het dertienjarige meisje dat onlangs ernstig gewond raakte op de kartbaan in attractiepark Walibi Holland is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt Walibi-woordvoerder Tim Valkeman.

Het meisje raakte op zaterdag 5 mei ernstig gewond nadat zij zeer waarschijnlijk met haar haren vast kwam te zitten aan de kart. Een deel van haar hoofdhuid zou los zijn gerukt van de schedel. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze twee weken is behandeld. "Gelijk na het ongeluk hebben wij contact gehad en gehouden met de familie, wat we op dit moment ook nog hebben. Het meisje is afgelopen weekend ontslagen uit het ziekenhuis", aldus Valkeman.

Onderzoek

Direct na het gruwelongeluk werd de kartattractie in het attractiepark in Biddinghuizen (provincie Flevoland) stilgelegd en startte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek. Dat onderzoek is nog niet klaar. Valkeman: "Ik durf ook nog niet te zeggen wanneer dit onderzoek is afgerond. De kartattractie blijft gedurende het onderzoek gesloten."

De Nederlandse kartwereld reageerde geschokt op het incident, ook omdat bezoekers van Walibi Holland geen helm en raceoverall dragen in de karts. "Dat is bij ons niet eens een discussie. Stelregel één bij karten: doe een helm op", zei Maarten van Wesenbeeck van de Nederlandse federatie voor autosport. "Voor karters met lange haren is het gebruikelijk de haren weg te stoppen in een netje onder de helm. Anderen doen een staart of vlecht in en verbergen deze tussen het brandwerende pak en de overall. Het is in ieder geval zeer onverstandig lang haar los te laten wapperen."

Helmplicht

Of Walibi Holland de veiligheidsregels aanscherpt en bijvoorbeeld een helmplicht invoert op de kartbaan is nog niet bekend. Pas nadat het onderzoek door de NVWA is afgerond doet Walibi daar mededelingen over.