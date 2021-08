Meerdere coronagevallen op cruiseschip in Marseille

"Wie met een cruise reist, is beter goed voorbereid." Expert vertelt waar je moet opletten voor dure roamingkos­ten en hoe je de prijs drukt

30 juli Naast de kleurcode kan je je ook best goed informeren over de roamingkosten van je vakantiebestemming. Afhankelijk van jouw abonnement en de contracten die je provider afsloot in het buitenland kunnen die erg verschillen. Wie liever geen peperdure rekening op het einde van zijn reis voorgeschoteld krijgt, informeert zich best op voorhand. Wij vroegen Fabrice Gansbeke, woordvoerder bij ’s lands grootste telecomoperator Proximus, om advies. In welke landen kopen we best een nieuwe simkaart? En hoeveel betaal je in doorreislanden en op cruisereizen? We geven per provider een prijsoverzicht.