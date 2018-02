Meer skiongevallen, zieken en autopech tijdens krokusvakantie kv

16 februari 2018

05u27

De afgelopen weken viel er in Europa zeer veel sneeuw en zeer veel Belgen kozen er daarom alsnog voor om op wintersport te gaan. En dat heeft reisbijstandsorganisatie VAB gemerkt: er zijn nu al 40 procent meer dossiers aangemaakt dan vorig jaar, en dat zowel voor technische (autopech) als medische bijstand (ziekte en skiongevallen). Bij Europ Assistance is eenzelfde trend merkbaar.

VAB-Reisbijstand kreeg 34 pct meer oproepen binnen voor skiongevallen en moest al 10 procent meer mensen naar huis repatriëren per ligtaxi of ambulance dan vorig jaar.

Er zijn ook 68 pct meer zieken dan vorig jaar in de krokusvakantie. "Dat valt te verklaren doordat de krokusvakantie dit jaar een stuk vroeger valt dan vorig jaar en de griepepidemie volop aan de gang is", zo luidt het.

Autopech

Bovendien zorgde het koude weer in de skigebieden op de VAB-alarmcentrale voor 55 pct meer oproepen voor technische problemen. VAB moest een stuk vaker tussenbeide komen voor startproblemen (+88 pct), bandenpech (+61 pct) en motorproblemen (+33 pct).

Bestemmingen

Oostenrijk heeft duidelijk aan populariteit verloren (36 pct van het aantal skiongevallen ten opzichte van 52 pct vorig jaar) maar blijft de populairste wintersportbestemming van de Belgen voor de krokusvakantie. Italië wordt steeds populairder bij wintersporters (20 pct ten opzichte van 16 pct vorig jaar). Frankrijk kent een status quo (29 pct ten opzichte van 27 pct vorig jaar).

Opvallend is ook dat er veel uitstapjes gemaakt zijn dichterbij: VAB-reisbijstand kreeg dubbel zoveel oproepen voor pech vanuit Nederland dan vorig jaar. Frankrijk was ook een zeer populaire autobestemming deze krokusvakantie, met 65 pct meer pechgevallen dan vorig jaar.

Ook Europ Assistance merkt een stijging het aantal ongevallen op de pistes. Woensdag lag dat aantal 25 pct hoger dan vorig jaar. "Het eerste weekend van de krokusvakantie was zeer druk, het is duidelijk dat heel wat mensen op skireis vertrokken zijn gezien de goede weeromstandigheden", luidt het daar. Later vrijdag komt Europ Assistance met gedetailleerde cijfers.