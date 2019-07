Exclusief voor abonnees Meer kastelen dan etappes in Tour: deze regisseur bepaalt al 23 jaar wat wij te zien krijgen Daan Kool

22 juli 2019

13u59

Bron: de Volkskrant 0 Reizen Tijdens live-uitzendingen van de Tour de France is vaak geen renner te zien. Hoe komt Frankrijk aan al die chateaus die de revue passeren? En wie bepaalt er welke de moeite waard zijn?

Normaal gesproken worden de bomen aan de oprijlaan van Château de Rambouillet pas in het najaar gesnoeid. Maar dit jaar zijn vijf tuinmannen met strooien hoeden tegen de felle zon al halverwege juli met boomzagen in de weer om de kasteeltuin winterklaar te maken. “De renners moeten goed zichtbaar zijn, dat was een eis van de tourorganisatie”, vertelt kasteeldirecteur Laurent Morbier, vanuit zijn kantoor dat uitkijkt over de uitgestrekte kasteeldomeinen die teruggaan tot 1368.

Dit jaar wordt de kasteeltuin het slotdecor van de Tour de France. Op 28 juli vertrekt het peloton pal voor het kasteel voor de laatste touretappe naar de Champs-Élysées in Parijs. Alles wordt in het werk gesteld om het kasteel en de omliggende domeinen zo presentabel mogelijk voor de dag te laten komen. De bloemenperken zijn in tourthema, met tientallen verschillende bloemen en planten in geeltinten. “We houden vooral rekening met hoe het er vanuit de lucht uit komt te zien”, vertelt Morbier.

De live-uitzendingen van de Tour de France bestaan voor zo’n 40 procent uit beelden van berglandschappen, rivieren, kloosters en kastelen – vooral heel veel kastelen. Wie de Tour op de televisie volgt, krijgt de indruk dat heel Frankrijk ermee is bezaaid. Hoe komen al die kastelen in Frankrijk terecht? En wat hebben ze te zoeken in de televisieregistratie van een sportwedstrijd?

