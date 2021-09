Meer groen op Europese coronakaart, voor ons land verandert er niks

In vergelijking met vorige week valt op dat het aantal groene zones in Europa opnieuw toeneemt. In Noord-Italië vervoegt Trento het al 'groene' Lombardije en Piemonte. Ook de regio Abruzzo kleurt groen, net als het eiland Sardinië. In Frankrijk kleurt Ile-de-France (regio Parijs) opnieuw oranje en wordt Normandië groen. Enkel het gebied Provence-Alpes-Côte d'Azur is bij onze zuiderburen nog rood. In Spanje worden Castilla y Leon, Galicië en Navarra groen, nadat dat vorige week al het geval was voor de Asturias.