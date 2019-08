Meer dan kwart van Belgen past reisgedrag aan uit bezorgdheid om klimaat kv

28,4 procent van de Belgen wijzigt zijn manier van reizen met het vliegtuig voor het klimaat. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van adviesbureau WES.

Het studiebureau ondervroeg via de 'WES-Consumeter' 1.500 volwassen Belgen tussen 18 en 74 jaar naar de invloed die ze ondervinden van de klimaatwijzigingen en klimaatacties op hun manier van reizen met het vliegtuig. Uit de resultaten blijkt dat 43,7 procent zegt dat het hun manier van reizen niet heeft beïnvloed. 18,3 procent heeft zijn reisgedrag wel aangepast en 10,1 procent van de Belgen gaat zelfs niet meer op reis met het vliegtuig.

Vooral Vlamingen zeggen dat de klimaatwijzigingen en -acties geen invloed hebben op hun manier van reizen met het vliegtuig, aldus WES. Voorts beïnvloeden ze vooral de jongere generaties, en dan meer bepaald de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 het meest. De categorie 55- tot 64-jarigen wijzigt haar gedrag het minst.



Gevraagd naar hoe ze hun vliegreizen willen compenseren, geeft 31,9 procent aan dat ze geen vlucht boeken voor afstanden onder 1.000 kilometer. 27,2 procent zegt na te gaan of de vliegtuigmaatschappij met nieuwere, meer milieuvriendelijke vliegtuigen vliegt. Er is ook bereidheid om dagdagelijks voor meer alternatieve transportmiddelen te kiezen (21,1 procent). Slechts 12,3 procent is bereid een compensatie te betalen voor de CO2-uitstoot van de vlucht.