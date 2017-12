Meer dan honderd wintersporters urenlang vast in Franse skilift: evacuatie afgerond sam

17u14

Bron: Le Figaro 0 rv Reizen In de Franse Alpen zaten meer dan honderd wintersporters enkele uren vast in gondels bij skistation Chamrousse, in het departement Isère.

De panne vond plaats rond 15.00 uur. Voor de evacuatie werden onder meer twee helikopters van de Civiele Bescherming ingezet. De helikopters vlogen hulpverleners naar de gondels om zo getroffen mensen met touwen naar de begane grond te laten zakken, meldt David Cendre van CRS Alpes Grenoble, de politiedienst die gespecialiseerd is in reddingen in de bergen.

Het weer was gunstig, maar toen de avond viel, draaide de operatie uit op een race tegen de klok. Rond 17.30 uur was de evacuatie succesvol afgerond zonder gewonden. Het precieze aantal slachtoffers is nog niet duidelijk, want plaatselijke media spreken van honderd tot ongeveer 150 getroffenen. "Ze zullen allemaal op tijd thuis zijn voor kerstavond", zegt Franck Lecoutre van de Dienst voor Toerisme.

Het ging om liften tussen het station op ongeveer 1.700 meter hoogte en de sector van de Croix de Chamrousse op 2.250 meter hoogte. In de zeventig cabines kunnen telkens tien inzittenden. Het sneeuwzekere skigebied heeft ongeveer 90 kilometer pistes en ligt boven Grenoble.