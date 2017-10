Mayani voegt zich bij gorillagroep in Zoo Antwerpen MVDB

14u33

Bron: Zoo Antwerpen 2 ZOO Antwerpen - Jonas Verhulst Mayani. Gorilla Mayani. Kijk haar niet in de ogen, want dan voelt zij (net zoals alle andere gorilla's) zich geprovoceerd. Reizen De nieuwe Mensapenvallei in de Antwerpse Zoo heeft er een bewoonster bij. Westelijke laaglandgorilla Mayani heeft zich bij de gorillagroep gevoegd. "Een heel knappe gorilla én eentje met een pittig karakter", klinkt het bij de verzorgers.

Mayani komt uit de dierentuin van Dublin en mag in Antwerpen voor kleintjes zorgen. Als ervaren mama kan zij het goede voorbeeld geven aan gorilla Mambele. Met de komst van Mayani zet de Zoo een belangrijke stap in het kweekprogramma, noodzakelijk voor het voortbestaan van deze bedreigde diersoort.

Inmiddels is Mayani (16) in de groep geïntroduceerd. Zilverrug Matadi, een westelijke laaglandgorilla, is de kweekman. Vrouwtje Amahoro is niet van dezelfde gorillasoort. Zij is een oostelijke laaglandgorilla en mag daarom geen kleintjes krijgen van Matadi. Mambele is net als Matadi een westelijke laaglandgorilla, maar heeft nog niet genoeg ervaring. Daarom besloot de Zoo haar de kneepjes van het moederschap te laten leren van een ander vrouwtje, Mayani.

Amahoro is de verzoenende gorilla. Zij zorgt voor de lieve vrede in de groep. Amahoro is ook het grootste en zwaarste vrouwtje met zo'n 140 kilo. Zilverrug Matadi komt ondanks zijn 170 kilo heel onzeker over en moet zijn leiderschap over de vrouwen nog oefenen. Mambele (+-80 kg) is de lieveling van Matadi. Ze mag alles van Matadi en is ook altijd dicht in zijn buurt te vinden.

Zal daar verandering in komen met de komst van Mayani (73 kg), de zelfzekere?De westelijke laaglandgorilla is erg bedreigd met nog maar 90.000 individuen in de natuur. Nakomelingen zijn dus erg belangrijk en zeer welkom.