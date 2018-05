Masai worden massaal van hun land verdreven in Tanzania om plaats te ruimen voor luxesafari's Karen Van Eyken

15 mei 2018

15u53

Bron: The Guardian 20 Reizen In de omgeving van het beroemde Serengeti nationaal park in Tanzania loopt de spanning op tussen de inheemse bevolking en buitenlandse bedrijven die luxesafari's organiseren. Uit een nieuw rapport blijkt dat de Masai steeds vaker het onderspit moeten delven: als het van de autoriteiten afhangt, gaat het toerisme voor.

Honderden huizen en tienduizenden mensen zijn de afgelopen jaren van hun land verdreven in Loliondo nabij de Ngorongoro krater. Volgens de overheid gebeurde dit om de lokale fauna en flora te beschermen. In werkelijkheid moesten de stammen plaats ruimen voor gegoede toeristen en een koninklijke familie uit het Midden-Oosten. Dat stelt een onderzoek van de Californische denktank 'Oakland Institute'.

Hoewel deze maatregelen worden uitgevoerd in naam van het natuurbehoud, kunnen rijke buitenlanders leeuwen, zebra's, wildebeesten, giraffen en andere dieren in het wild observeren of er zelfs op jagen, terwijl de lokale bevolking en hun vee niet meer bij hun land of waterputten kunnen komen.

Vooral de impact van twee buitenlandse bedrijven blijkt groot. Het gaat dan om Thomson Safaris uit de Verenigde Staten en de Otterlo Business Corporation uit de Verenigde Arabische Emiraten.

In het rapport getuigde een herder van de Masai over hoe Thomson een kamp midden in zijn dorp heeft gebouwd waardoor de enige route van de dorpelingen naar de waterput volledig wordt geblokkeerd.

Door deze toestanden die steeds meer blijken voor de komen in de Serengeti dreigt hongersnood onder de Masai in periodes van droogte. Ondervoede kinderen zijn niet langer een uitzondering. De lokale bewoners roepen de regering dan ook op om hun politiek te herzien.

Toegang tot dorp geblokkeerd

Een Masai-herder die door de Britse krant The Guardian werd gecontacteerd, zei dat de toegang tot zijn dorp nog steeds was geblokkeerd en dat agenten in uniform Masai-dorpelingen in december hadden bedreigd, geslagen, vastgebonden en verdreven.

Thomson van zijn kant ontkent de aanteigingen. Het bedrijf verklaart Masai te werk te stellen en dat het de toelating geeft aan de oorspronkelijke bewoners om met hun vee naar de waterput te gaan. De onderneming geeft de schuld aan NGO-activisten die de lokale bevolking ophitsen waardoor de medewerkers van Thomson in het verleden werden aangevallen door jonge Masai met knuppels, speren en messen.

Escalatie vermijden

"Deze schermutselingen zijn tot stand gekomen om de aandacht te trekken, 'verhalen' te vertellen en de werkrelatie tussen het bedrijf en de gemeenschap op het terrein te verstoren", schreef Rick Thomson, de directeur van het bedrijf, in een e-mail aan The Guardian. "Wanneer dergelijke evenementen plaatsvinden moeten bedreigde personeelsleden een protocol volgen waarbij ze er alles aan doen om een eventuele escalatie te voorkomen en ze moeten elk conflict rapporteren aan de overheid. Deze situaties zijn gelukkig zeldzaam en dergelijke gebeurtenissen hebben zich de afgelopen vier jaar niet voor meer voorgedaan. "

Hij zei dat het bedrijf niets te maken heeft met de uitzettingen van illegale bewoners door de overheid.

Sinds de autoriteiten 400.000 hectare land als jachtgebied hebben toegekend aan de Otterlo Business Corporation - dat jachtreizen organiseert voor de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten en hun gasten - speelt zich daar eenzelfde scenario af.

Hutten platgebrand

Ondanks eerdere overheidsbeloften dat de Masai nooit van hun land zouden worden verdreven, stelt het rapport dat parkwachters van de Serengeti 114 traditionele hutten platbrandden in 2015 en nog eens 185 in augustus vorig jaar. Samen met andere sloopacties zouden volgens lokale media meer dan 20.000 Masai dakloos zijn geworden.

Hoewel de jachtlicentie van Otterlo door de minister van Toerisme ondertussen werd ingetrokken, blijft het bedrijf jachtreizen organiseren in Loliondo zo ontdekte The Guardian- dit tot grote frustratie van de oorspronkelijke bewoners.

"Zonder toegang tot deftige terreinen om te grazen en waterputten, en zonder de mogelijkheid om voedsel voor hun gemeenschappen te verbouwen, lopen de Masai het risico om uitgeroeid te worden" zegt Anuradha Mittal, de directeur van het Oakland Institute . "Maar zo ver hoeft het niet te komen. De ontberingen en misstanden die de Masai moeten ondergaan, kunnen een halt worden toegeroepen."