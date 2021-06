Marokko vanaf 15 juni weer open voor buitenlandse reizigers

Hoe gaat de vakantiezo­mer er dit jaar uitzien in Frankrijk? Alles wat je moet weten voor je vertrekt

15:25 De zomer is eindelijk uit de startblokken geschoten en na meer dan een jaar coronamiserie is het uitkijken naar een zorgeloze vakantie. Wie naar een buitenlandse bestemming trekt, mag wel niet vergeten dat daar andere coronaregels kunnen gelden dan in ons land. Ga je naar Frankrijk? Dan zijn dit de maatregelen waar je deze zomer rekening mee moet houden.