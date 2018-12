Marc Coucke breidt uit: SnowWorld voegt twee indoorskihallen toe aan portefeuille adv

20 december 2018

09u29

Bron: belga 0 Reizen Het Nederlandse skihallenbedrijf SnowWorld, dat de West-Vlaamse ondernemer Marc Coucke als meerderheidsaandeelhouder heeft, voegt een Nederlands en een Duits skipark toe aan zijn portefeuille.

De onderneming neemt SnowPlanet in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam volledig over. In Duitsland krijgt ze een minderheidsbelang van 25 procent in Alpenpark Neuss (nabij Düsseldorf), met optie om op termijn naar een meerderheidsparticipatie te gaan.

SnowWorld had al skihallen in Landgraaf en Zoetermeer, goed voor zowat 500.000 skiërs en 1,2 miljoen bezoekers per jaar. "Eens de nieuwe centra op volle toeren zullen draaien, mikt SnowWorld op dik 750.000 wintersporters en bijna 2 miljoen gasten", luidt het in een persbericht.

De onderneming laat nog weten dat er een akkoord is bereikt over de volledige herfinanciering van de bestaande bankschulden. SnowWorld wil nog meer overnames doen. In de Italiaanse stad Milaan wordt een joint venture "actief onderzocht". SnowWorld is voor 83 procent in handen van Marc Coucke, via zijn investeringsvehikel Alychlo.