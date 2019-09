Marc (62) en Chantal (57) zitten vast in Tunesië: “Geen idee waar we zullen overnachten” HR

24 september 2019

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 1 Thomas Cook failliet Van de hemel naar de hel: zo lijkt het te gaan voor Marc (62) en Chantal (57) uit Waregem, die vastzitten in hun hotel in Tunesië. “Eerst was alles in orde”, zeggen ze. “Onze vlucht kon niet doorgaan. Maar we mochten onze kamer houden en konden verder genieten van het hotel.” Maar vanmiddag bleek dat ze uit hun kamer moesten. “Plots staan we ongeveer op straat”, zegt Chantal. “Geen idee waar we zullen overnachten straks.”

Marc en Chantal boekten hun vakantie bij Neckermann. Ze vertrokken al op 17 september, vanuit ons land naar Zarzis, een kustgemeente in het zuidoosten van Tunesië. Ze verblijven er in hotel ‘Odyssee Resort & Thalasso’. Hun vakantie verliep fantastisch, tot ze gisteravond een brief kregen. “Daarin stond dat door het failissement van Thomas Cook onze terugvlucht naar België, die vanmorgen om 8.45 uur gepland was vanuit Djerba, niet kon doorgaan”, vertelt Chantal. Naast het koppel uit Waregem, verblijven nog tientallen Belgen in hetzelfde hotel, die allemaal in dezelfde situatie zitten.

Menselijkheid

Vanmorgen kwamen ze samen in de lobby. Een Tunesische reisleider van Thomas Cook kwam ter plaatse. “Hij zei dat hij wellicht zelf zijn job kwijt is, dus dat hij dat eigenlijk niet hoefde, maar dat hij uit menselijkheid toch was komen opdagen. Maar hij had niet veel nieuws. Er zou iemand van de Belgische ambassade zich bekommeren om ons lot.” De Belgen mochten op hun kamers blijven, die vrij waren omdat een heenvlucht naar het hotel niet was doorgegaan.

“Toen was alles nog in orde”, zegt Chantal. “Het leek alsof onze vakantie gewoon langer zou duren.” De sfeer zat goed, niemand was ongerust. Maar vanmiddag volgde een zware domper.

“Vanmiddag bleek plots dat we toch uit onze kamers moesten. Het hotel kreeg bij Thomas Cook niemand vast om mee te communiceren. Een heel onaangename wending”, zegt Chantal. “We staan nu zo goed als op straat. En volgens Neckermann zijn er vandaag geen vluchten meer. Waar moeten jullie dan naartoe? “Dat weet ik niet. We proberen het reisbureau te bellen en de ambassade, maar we krijgen geen gehoor. Waarschijnlijk worden die overdonderd door ongeruste reizigers. Geen idee waar we vanavond overnachten.”

“Betaal geen extra kosten”

Intussen circuleren verschillende verhalen van reizigers die op hotel geconfronteerd worden met extra kosten, ook al hebben zij de vakantie al betaald aan Thomas Cook of Neckermann (een merk van Thomas Cook, red.) zelf. Hoteleigenaren eisen tot duizenden euro’s van verschillende Belgische Thomas Cook-klanten, omdat zij hun geld nog niet kregen van de reisorganisatie.

Voor Rob (51) en Vera (55) Verhoeven uit Tilburg zat hun huwelijksreis er al na één dag op. “We mochten onze kamer niet meer in als we niet bijbetaalden”, klinkt het.

Ook Els Luyten (27) en haar vriend Roel Speybrouck (29) uit Merchtem boekten een reis naar Tunesië, maar zagen hun vakantie in duigen vallen. “We willen gewoon terug naar huis”, getuigt Els vanuit Hammamet.

Ook twee koppels uit Klein-Brabant mochten tijdens hun Neckermann-reis naar het Spaanse Roquetas de Mar plots hun kamer niet meer in. “Ze deblokkeren onze kaarten pas als we 1.038 euro betalen”, vertellen ze.

Bekijk ook het verhaal van deze Vlaamse reizigers die bedreigd worden in Tunesië:

Minister van Consumentenzaken Wouter Beke waarschuwt de getroffen reizigers om daar in geen geval op in te gaan. Het Garantiefonds Reizen vergoedt reizigers die hun vakantie in het water zien vallen en brengt gestrande vakantiegangers terug, maar dergelijke extra kosten in hotels vallen niet onder die regeling, waarschuwde hij dinsdag in De Ochtend. “Dat zijn verschrikkelijke situaties. Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in.”

Ook Mark De Vriendt, directeur van het Garantiefonds Reizen, raadt mensen aan de hoteliers niets extra te betalen. “Dat is totaal tegen de rechtsregels”, zei hij in De Ochtend. “Desnoods moeten ze aankloppen bij lokale autoriteiten of bij de ambassade.” Gestrande reizigers boeken ook maar beter geen terugvlucht op eigen initiatief, waarschuwt het Garantiefonds op zijn website. Wie dat wel doet, riskeert de tickets niet terugbetaald te krijgen.