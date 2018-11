Man klaagt British Airways aan omdat hij naast corpulente passagier moest zitten: “Hij was zo dik dat hij zijn achterwerk amper tussen armleuningen kreeg” Karen Van Eyken

16 november 2018

17u45

Bron: The Guardian 0 Reizen Stephen Prosser (51) beweert dat hij tijdens een vlucht van British Airways een letsel aan zijn rug heeft opgelopen doordat hij urenlang naast een dikke medepassagier moest zitten. Reden genoeg voor de man om de luchtvaartmaatschappij aan te klagen.

Het incident speelde zich af in januari 2016 tijdens een vlucht van Bangkok naar Londen, maar de zaak is vandaag voor het eerst voor de rechter gekomen.

De 51-jarige burgerlijk ingenieur vertelde voor de rechtbank hoe de crew zijn klachten negeerde. Het cabinepersoneel zei dat hij geen andere plaats kon krijgen omdat het vliegtuig vol zat. Prosser beschreef zijn medepassagier als een man van meer dan 1m90 die ongeveer 140 kg woog. “Hij was zo dik dat hij zijn achterwerk amper tussen de armleuningen kreeg”, aldus de misnoegde Brit.

“Problematisch”

Prosser die zelf 1m60 is, voegde eraan toe: “Eens dat gelukt was, kwam een deel van zijn lichaam op mijn stoel terecht. Ik voelde meteen dat de situatie problematisch zou zijn voor me. Zijn lichaam drukte de hele tijd tegen me aan.”

En zo kwam het dat de onfortuinlijke man uit Wales naar eigen zeggen amper nog bewegingsruimte had. Hierdoor heeft hij maandenlang een pijnlijke rug gehad, had hij nog amper energie en kon niet meer mountainbiken. Dit alles had bovendien een weerslag op zijn relatie.

“Lastige positie”

“Mijn cliënt werd gedwongen in een lastige en onnatuurlijke positie vanwege het postuur van de medepassagier”, verklaarde zijn advocaat. De tegenpartij argumenteerde dat de medepassagier in kwestie inderdaad groot was van gestalte, maar niet zo dik dat hij met zijn lichaam deels op een andere stoel terechtkwam zoals de man had beweerd. Een crewlid verklaarde dat Prosser er “helemaal niet oncomfortabel leek bij te zitten tijdens de vlucht” en op bepaalde momenten zelfs “in slaap was gevallen”.

Prosser eiste niettemin 10.000 pond (omgerekend 11.000 euro) schadevergoeding van British Airways. Een uitspraak in deze zaak volgt later.

