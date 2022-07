Mallorca maakt einde aan zuiptoerisme: eerste bars gesloten

Wetenschap & planeet IN BEELD. Alle hens aan denk om wereldbe­roem­de sequoia’s te redden bij brand in Yosemite Park

Bijna 400 brandweerlieden zijn druk in de weer om de bosbranden in het Yosemite Park (Californië) te blussen. Speciale aandacht gaat daarbij naar de wereldberoemde sequoia’s in Mariposa Grove. Tot nu is geen enkele reuzenboom verloren gegaan en de brandweer zet alles op alles om dat zo te houden.

11 juli