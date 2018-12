Madrid bindt strijd aan met elektrische steps op voetpad kg

04 december 2018

16u36

Madrid weigert de vergunningen voor drie verhuurbedrijven van elektrische steps. De toestellen moeten binnen de drie dagen uit het straatbeeld zijn, zo heeft het stadsbestuur gemeld.

De Spaanse hoofdstad verwijt de ondernemingen Lime, Wind en VOI, die dergelijke vervoermiddelen aanbieden via apps, om de gebruikers onvoldoende te informeren over waar de toestellen gebruikt mogen worden.



Zo zijn elektrische steps in Madrid toegelaten in straten met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur (het geval bij 80 procent van de straten) en op fietspaden, maar zijn ze verboden op voetpaden en in voetgangerszones.



Volgens het stadsbestuur kunnen de bedrijven wel een nieuwe aanvraag indienen. In Barcelona is verhuur van de vervoermiddelen al volledig verboden, tenzij met een gids.